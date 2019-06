El desafío 21K seduce a los mejores atletas

El formato de la Media Maratón Ciudad de Guayaquil EXPRESO, que sobre una distancia de 21 kilómetros se disputará el próximo 28 de julio, cayó como anillo al dedo para los integrantes del grupo Marathon Runners, creado en 2013 con atletas amantes de los grandes desafíos.

“La carrera EXPRESO es la que todos anhelamos. La corro desde 2007 y sueño con ganarla”, dice David Vaca, uno de los integrantes del grupo que trabaja en distintos sectores de la urbe, para facilitar el desplazamiento de sus 25 corredores activos y otros 10 que periódicamente participan cobijados por los colores de la agrupación.

Flavio Quiroga, el líder de Marathon Runners Guayaquil, recuerda que todo surgió con una invitación realizada en las redes sociales y que tuvo en David Ronquillo a uno de sus principales pilares.

“Comenzamos con cuatro personas y poco a poco el asunto fue creciendo. Actualmente entrenamos en los parques Samanes, Forestal y Puerto Lisa, además de la Politécnica, abarcando así todos los sectores. Una vez al mes nos unimos para trabajar juntos y planificar nuestro calendario de competencias”, explica Quiroga.

El grupo está formado, básicamente, por profesionales (abogados, ingenieros, doctores, etc.), pero también hay personas de diversas edades. “La más joven es Denisse Cañizares, quien tiene 11 años, mientras que el mayor es José Erazo, de 63 años. Los que trabajan, practican desde las 04:00, aquí no hay pretexto para no hacer deporte”, acota Ivonne Núñez.

Duval Suqui, el ultramaratonista ecuatoriano que en más de una ocasión realizó pruebas de hasta 100 kilómetros, es la figura representativa de esta congregación.