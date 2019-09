Balda no piensa en regresar al país

Llegó como refuerzo estrella pero no ha logrado consolidarse en el Atlas de México. Manu Balda vive horas bajas fuera del país al ser relegado al equipo sub-20 hasta que recupere su nivel.

“Tengo algunos problemas físicos que no puedo estar al 100%. Quiero estar a la par de mis compañeros y entrenar normalmente para pelear ese puesto de titular”, comentó el volante ofensivo a Mundo Deportivo de radio Cobertura.

Pese a este mal momento, Balda tiene claro que su meta es triunfar en el exterior. “Hasta que no cumplo con el objetivo no pienso en regresar al país. Quiero estar centrado y enfocarme en el cierre del campeonato, que es lo más importante”, afirmó y detalló que tiene varios años de contrato con el Atlas.

Resaltó que está a gusto en el cuadro mexicano y que ha dialogado con el técnico Leandro Cufré, quien “me ve jugando con un poco más de proyección y así entreno todos los días. Me siento a gusto en esa posición”.

El estratega argentino señaló que al futbolista tricolor “le está tomando más tiempo del que creíamos su adaptación en el fútbol mexicano, no está para jugar los 90 minutos. Jugó unos minutos en Copa de México y a los 60 minutos me pidió el cambio. Luego en la Sub 20 tampoco pudo completar el partido, no está listo en la parte física”.

El Atlas se ubica en el lugar 12 de la Liga MX con solo 4 juegos ganados de 11 disputados.