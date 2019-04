Manchester United cayó ante el City

Manchester United, donde milita el ecuatoriano Antonio Valencia, fue derrotado en Old Trafford 0-2 por el Manchester City, la tarde del miércoles 24 de abril de 2019.

Los autores de los goles fueron Bernardo Silva (54’) y Leroy Sané (66’).

Este resultado complicó mucho más la situación del equipo rojo en la pelea por llegar a la Champions League de la siguiente temporada. Se estancó en el sexto lugar con 64 puntos. A falta de tres jornadas para la finalización tiene por delante al Chelsea (67) y Arsenal (66).

Antonio Valencia no fue convocado para este encuentro. El entrenador Ole Gunnar Solskjaer, sin embargo, dijo que lo vio en mejor estado físico y no descartó que llegue a jugar, al menos, un partido antes de terminar la temporada y salir del equipo en el verano. Cabe anotar que el tricolor no renovó el contrato y está escuchando ofertas de otras ligas.

Manchester City, por su parte, saltó al primer lugar de la tabla y se convirtió en el principal candidato al título. Tiene 89 puntos, uno más que el Liverpool.