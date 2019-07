Suárez critica la forma en que se utiliza el VAR

Luis Suárez se sumó a las críticas de la forma en la que se ha utilizado el Vídeo de Asistencia al Árbitro (VAR, por sus siglas en inglés) en la Copa América 2019.

“Obviamente es totalmente diferente cómo se aplicó el VAR en esta copa a lo que es a nivel mundial. Por lo que tengo entendido, vengo jugando con otro mecanismo en España y en la Champions es otro. Creo que la Conmebol tendrá que dar explicaciones de los criterios que usan los árbitros. Hay cosas que no quedan claras. Cada país va a tener algo de qué quejarse. Nos podríamos quejar con el gol de Edi (Edison Cavani), que no quedó tan claro. Están para corregir esos pequeños detalles”, dijo el futbolista.

Suárez explicó más a fondo lo que él considera marca diferencia. “Es diferente acá que en Europa. Hay mecanismos que no se hacen acá. No se mira el VAR por una tarjeta amarilla como pasó en la Copa América, que es muy raro. Allá es adentro del área, si hay ocasión de gol y por una tarjeta si tiene que ser roja o no. No en infracciones fuera del área como pasó en esta Copa”.

Por su parte, Federico Beligoy, Director Nacional de Arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino, envió dos misivas a la Conmebol, buscando la aclaración de lo sucedido en el partido ante Brasil, donde su selección quedó eliminada. Los albicelestes se quejan del arbitraje del ecuatoriano Roddy Zambrano.

“Aún no hemos recibido respuesta y/o aclaración alguna a nuestras preocupaciones manifestadas en las misma”, indica la carta, en referencia al envío que la casa madre del fútbol argentino emitió el miércoles 3 de julio, un día después del 2-0 en favor del seleccionado brasileño que lo clasificó a la final del certamen.

“Solicitamos que se nos informe sobre la veracidad de las distintas versiones periodísticas, tanto de la prensa argentina como de la brasileña, que dan cuenta de la interferencia causada en los equipos de comunicación entre la Sala del VAR y los árbitros en la cancha, por parte de los equipos de comunicación del presidente Jair Bolsonaro”, acota la misiva.