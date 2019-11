LigaPro: La cara y cruz del descanso

Un descanso obligado de 18 días tendrán los ocho equipos que accedieron a la fase final de la LigaPro.

El 23 de este mes iniciarán los duelos de los playoffs, por lo que varios de los elencos participantes tendrán tiempo para recuperar jugadores y pulir a sus respectivas plantillas. Delfín, Liga de Quito e Independiente del Valle serán los únicos clubes que durante esta para del torneo sí tendrán actividad, pues los cetáceos y albos disputarán la final de la Copa Ecuador (6 y 10 de este mes), mientras que los Rayados disputarán ante Colón de Argentina (este sábado) el título de la Copa Sudamericana.

Pero para Polo Carrera y Carlos Torres Garcés, este descanso podría ser beneficioso para unos y perjudicial para otros. Ambos exjugadores y entrenadores nacionales, en diálogo con EXPRESO, coincidieron en que esta paralización le podría quitar ritmo a clubes que venían en alza, mientras que a otros les permitiría dar un respiro.

“Creo que esta para podría costarle un poco a Emelec, ya que de no tener actividad durante casi 20 días podrían perder algo del ritmo de juego alcanzado. En cambio a Barcelona este tiempo le cae muy bien, pues se podrá reponer de los problemas internos que han tenido que atravesar”, sostuvo Carrera.

▶Lea: Proceso, algo que los técnicos no pueden cumplir

El también exvolante de Liga de Quito afirmó que durante estas dos semanas, cada entrenador deberá aprovechar para con sus respectivas plantillas para mejorar en la parte física y táctica. “En los playoffs cada equipo está obligado a ganar sí o sí. Por ello será fundamental el trabajo que realice cada cuerpo técnico, pues durante este espacio de tiempo tendrán que recuperar jugadores, poner en buen estado físico a sus equipos y definir estrategias para sus rivales de turno”.

Torres Garcés coincidió con Carrera, en cuanto a que Emelec podría “perder algo de ritmo” en esta para, aunque todo dependerá del trabajo que realice Ismael Rescalvo con los millonarios. “Es probable que Emelec pierda un poco del ritmo de competencia, pero el técnico tendrá que aprovechar esta para, para seguir encontrando la mejor versión de sus jugadores. Los tiempos de trabajo y concentración en estos días serán importantes”, comentó el exjugador azul.

El Palillo confesó que este sistema de campeonato no es de su agrado, ya que el campeón no necesariamente será el que haya tenido mayor regularidad. “La verdad que sería injusto que un equipo como Macará, que ha venido haciendo las cosas bien durante todo el año se quede en la primera ronda de esta fase. Emelec, en cambio, que se metió al último, que no había tenido un buen año, podría terminar siendo campeón. Pero lo bueno que para el próximo año este sistema ya no se utilizará”, finalizó el estratega.