Liga de Quito, sin el nivel copero

Un mal día y te olvidas de la Copa Libertadores. Esa sentencia puede aplicarse plenamente a Liga Deportiva Universitaria de Quito. La goleada 0-3 que recibió en su casa ante Boca Juniors lo dejó prácticamente sin chances de llegar a las semifinales.

Un resultado inesperado en la previa. Sobre todo por las estadísticas. Por ejemplo, el cuadro albo había mostrado una imagen muy sólida en el Rodrigo Paz Delgado. Durante la edición 2019 del torneo internacional apenas había recibido dos goles y había marcado once. Por otro lado, Boca Juniors llegaba hablando más de la altura y durante el torneo apenas ganó una vez fuera de la Bombonera.

Pero la realidad fue tajante. Polo Carrera, quien fue campeón digiriendo a Liga de Quito, Janio Pinto, su exjugador y el entrenador argentino Luis Soler, coinciden en que se mezcló una mala planificación en el cuadro albo con una brillante presentación del argentino.

“Me parece que algunos jugadores no estuvieron en su mejor nivel. Normalmente Chicaiza y Murillo no juegan y fueron considerados esta vez. Hubo un error en la planificación”, dijo Carrera.

Para él, Repetto se equivocó desde la conformación del once inicial. “Por ejemplo (Andersson) Ordóñez y (Franklin) Guerra conforman una pareja sólida, pero metió a (Luis) Caicedo y (Carlos) Rodríguez, no leyó bien lo que era Boca”, dijo.

Carrera considera que siempre habrá errores de buena fe, pero en este caso la factura fue muy alta.

Por su parte, Janio Pinto cree que el sistema de Liga de Quito no fue correcto. “No marcó. Dio muchos espacios. Esa estrategia fue equivocada para un equipo que juega de local y debe aprovechar la altura”.

Pinto señala que Boca rompió el partido en la altura con tres bases: equipo joven, jugadores bien físicamente y tocar la pelota corta.

El argentino Luis Soler consolida esas ideas. “El orden táctico y la calidad de los jugadores de Boca desequilibraron el duelo. El nivel individual y colectivo fue muy superior”, dijo el exentrenador de Barcelona.

Para él, a los jugadores del cuadro ecuatoriano les faltó dinámica y presionar en cancha rival con intensidad. “Saltaron al campo algunos muchachos que no estaban contando con espacio en el equipo, se apostó mucho en ese sentido y no resultó”, dijo.

Aunque faltan noventa minutos, los créditos para los quiteños son muy bajos. Las misiones del entrenador uruguayo Pablo Repetto serán recuperar anímicamente a sus jugadores y limpiar la imagen del equipo en Buenos Aires, la próxima semana. Después, deberán ajustarse en el torneo doméstico.

Los técnicos en Expreso

Error en la planificación

Polo Carrera, exDT de Liga de Quito

No sé en qué pensó el entrenador al armar la planificación del equipo y la selección de jugadores. Pero bueno, no es momento de hacer leña del árbol caído. Hay que reconocer que se perdió ante un rival de mucho peso y que hizo un partido correcto. Boca fue superior en todo sentido. Liga no fue capaz de hacerle frente desde la planificación.

Boca leyó bien la llave

Janio Pinto, exjugador de Liga de Quito y DT

El entrenador de Boca Juniors hizo lo justo para superar todas las barreras que consideraban clave. Armó un equipo para correr en la altura, pero no los expuso a un desgaste innecesario. Liga de Quito, en cambio, planificó el partido de una manera y resultó de otra. Dejaron muchos espacios en su zona de manera innecesaria. Era a 180 minutos.

Diferentes niveles

Luis Soler, director técnico

En Liga de Quito, lamentablemente, no se puede rescatar a alguno de los experimentados. Salvo el joven Jordy Alcívar, quien entró enchufado y se lo vio con muchas ganas, todos estuvieron por debajo de su real nivel. En cambio, los de Boca Juniors estuvieron en una tarde dorada, les salió todo bien, mostraron su nivel. Boca lo ganó en todos los aspectos.

Lo curioso

52 vehículos fueron retenidos

Mientras Liga Deportiva Universitaria de Quito y Boca Juniors se enfrentaban por los cuartos de final de la Copa Libertadores, la Agencia Metropolitana de Tránsito cumplía un operativo para retirar a los autos mal parqueados en los alrededores del estadio Rodrigo Paz Delgado.

El Municipio informó, ayer, que ese movimiento formó parte del plan para ordenar la ciudad. Se consideró como uso indebido del espacio público, ya que los autos estaban estacionados en las veredas, principalmente en la calle Diego de Vásquez.

No se llevaron todos. Solamente 52 vehículos fueron transportados a los patios de retención hasta que los dueños paguen la multa, que asciende al 10 % del salario básico unificado (39,40 dólares) y tres puntos menos a la licencia. No está considerado el costo por winchas. Los controles seguirán.