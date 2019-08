La pérdida más dolorosa para el albo

Liga se despidió de la Copa Libertadores, a pesar de que Boca Juniors jugó pensando en el superclásico contra River Plate del día domingo. El rival de Boca saldrá de River o Cerro Porteño.

No le bastó la mejoría a Liga de Quito y en su visita a la Bombonera, no se fue derrotado, pero sí eliminado de la Copa Libertadores de América. Boca Juniors, que había sacado una importante diferencia (0-3) en el choque de ida, no fue tan intenso como en el primer juego y ahora esperará rival para disputar la semifinal de esta edición, que saldrá del choque entre River Plate y Cerro Porteño de Paraguay.

El encuentro no tuvo tantas emociones, ni tantas aproximaciones, pero el equipo de Liga de Quito pudo mostrar una mejor cara de la que enseñó en el partido de la semana anterior en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Una clave para esa mejoría fue la aparición de Jhojan Julio como mediapunta, tenerlo durante todo el partido al goleador albo, Rodrigo Aguirre. Otra gran actuación fue la de Jordy Alcívar, si bien no era el llamado a salvar a este equipo tuvo un gran cotejo.

La más clara de Liga en el partido fue un mano a mano que desperdició José Ayoví. Este llevó a Andrada, portero de Boca, hacia la banda pero su tiro cruzado salió del campo saludando al vertical.

Pero con pocas emociones, muy escasas a lo largo de los 90 minutos, lo que más llamó la atención en este partido fueron las lesiones. En Liga de Quito se encendieron las alarmas con la lesión de Cristian Cruz, quien luego de someterse a una tomografía en la ambulancia, la cadena televisiva Fox Sports, confirmó que se trata de una luxofractura en el tobillo.