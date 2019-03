Los albos jugarán ante Barcelona con equipo mixto

Liga de Quito está pensando en la Copa Libertadores. El entrenador uruguayo, Pablo Repetto, anunció que el sábado 30 de marzo (17:30) presentará un equipo alterno ante Barcelona, en Guayaquil.

Los albos jugarán el martes 2 de abril en Bolivia, ante San José de Oruro, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Por esa razón, cuidará a la mayor cantidad de los considerados titulares.

La única baja obligada es la de José Quintero, quien está suspendido. Jhojan Julio está bien, a pesar de que fue reemplazado por un golpe en el amistoso de la selección ecuatoriana contra Honduras, la noche del martes 26 de marzo. La buena nueva es el regreso del extremo Anderson Julio, quien superó una lesión.

“Ante Barcelona estarán quienes no han venido jugando mucho tiempo juntos, vamos a dar un poco de ventaja en ese sentido, pero eso no quiere decir que no vamos a buscar el resultado. Ojalá que podamos hacer un buen partido”, dijo Pablo Repetto, la mañana de este miércoles 27 de marzo de 2019, tras el entrenamiento.

Los albos, de acuerdo a las últimas prácticas, jugarían ante Barcelona con Adrián Gabbarini en el arco; Edison Realpe, Franklin Guerra, Nicolás Freire y Cristian Cruz en la defensa; Édison Vega, Jefferson Intriago, José Ayoví, Andrés Chicaiza y Jacob Murillo en la mitad de la cancha; y Juan Luis Anangonó como delantero.