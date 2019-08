Ramos dice que “no hay nada raro” en la suplencia de Díaz

Nada extrafutbolístico está dejando fuera del equipo titular de Barcelona al mediocampista nacionalizado Damián Díaz. Todo se debe a disposiciones tácticas de Leonardo Ramos, entrenador del conjunto amarillo.

“Está bien físicamente y son decisiones tácticas, como cuando jugó no sentí a nadie preguntar del por qué jugaba Damián, es un jugador importante, hoy le toca esperar y estamos optando por otro jugador”, comentó el técnico uruguayo.

Ramos aprovechó para elogiar el profesionalismo del Kitu, quien en la presente temporada volvió a las canchas tras superar una dolencia que lo alejó del campo de juego desde septiembre del año anterior.

“Díaz está trabajando bien, hemos escogido otros jugadores por cuestiones de sistema, pero lo está haciendo bien, no hay ninguna cosa extraña rara por la que no esté jugando”, agregó el estratega amarillo del volante, de quien aún no se anuncia su renovación de contrato con el club.

Mientras tanto, el conjunto torero, cuarto en la tabla de posiciones, se prepara para lo que será su encuentro del domingo 4 de agosto ante Universidad Católica, que se jugará en el estadio Olímpico Atahualpa, a partir de las 16:15.