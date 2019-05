“Después del fútbol, la cocina y los barcos son mi pasión”

Como buen uruguayo, Leonardo Ramos ama el fútbol y los asados, pero en medio de este torrente de pasiones hay una profesión que pudo haber cambiado su vida. El entrenador de Barcelona habló con Diario EXPRESO de este y otros aspectos pocos conocidos.

- ¿Si no hubiera sido el fútbol, por qué profesión se inclinaba?

-Estudié en la Escuela de Labores de Uruguay, para mecánico tornero de barcos. Pude haberme dedicado a eso, pero desde los 4 o 5 años jugué fútbol y sabía que esa sería mi profesión.

- ¿Cuál es el significado de sus tatuajes?

-En la espalda tengo un león que me hice en base a Estudiantes de La Plata, porque jugué mucho tiempo allí y siento un cariño importante por el club, incluso mis hijos son hinchas. En el brazo izquierdo tengo un pez koi, que simboliza el esfuerzo, siempre va contra la corriente e intenta llegar al máximo, me identifico con eso. En el otro brazo hay un tatuaje maori, una identidad luchadora. Así soy en la vida.

- ¿Ya se adaptaron a la comida ecuatoriana?

-Ya hemos comido en algunos lugares. Me gusta la cocina y como todo el cuerpo técnico está viviendo en mi casa, me toca cocinar. Hago buena pasta, pollo relleno, me defiendo bastante, esa es mi otra pasión. También lavo, plancho y hago otras tareas domésticas.

- ¿Es un buen ‘soltero’?

- En realidad me gustaría ser un buen casado, porque extraño mucho a la familia, pero es parte de nuestro trabajo. Ellos (su esposa e hijos) vendrán periódicamente a visitarme.

- ¿Alguno de sus hijos siguió sus pasos en el fútbol?

-Tengo cuatro hijos y un nieto. El mayor (Bruno) llegó a debutar en primera división en Uruguay, en Progreso, luego por distintas lesiones no pudo continuar la carrera, pero siempre estuvo ligado al fútbol porque en nuestro cuerpo técnico es el encargado de los GPS y de las filmaciones (de partidos y entrenamientos), no ha podido venir ahora por un tema personal, pero en algún momento pensamos traerlo. El otro (Santiago) es cantante y le está yendo muy bien, también tengo una nena de 16 años, siempre la extraño mucho. El más chico tiene 15 años, está jugando pero por diversión.

- ¿Qué hace en su tiempo libre?

-Miro fútbol y trato de estar con mi familia el mayor tiempo posible. Aunque no soy un obsesivo y en mi vida no todo es el fútbol, es una parte muy importante que demanda el 70 % de mi tiempo, pero creo que uno tiene que abstraerse de algunas cosas y disfrutar de momentos que solo te lo da la familia. Me gusta mucho ir al cine, ver películas en casa, cocinar, hacer asados y en Uruguay eso se torna de un momento muy familiar.

- ¿Tiene cábalas?

-(Piensa unos segundos). No... intento entrar siempre con pie derecho a la cancha, eso es algo que hice toda mi vida.

- ¿En Uruguay tuvo un problema con un integrante de una barra brava?

-Sí, tengo ese mal... me gusta irme a las manos. No es que me estoy peleando continuamente en las calles, pero hay cosas que no soporto. Fue una falta de respeto de un barrista de Danubio y como practiqué boxeo, si alguien me agrede tiene su respuesta. Entiendo que está mal e intento calmarme, pero me defiendo.

- ¿Cuáles son las características del Leonardo Ramos futbolista que se transmitieron al Leonardo Ramos entrenador?

-Siempre la ambición de ganar, eso no se puede perder nunca. Tomar el trabajo que hace uno con la mayor responsabilidad que otorga el cargo, siempre viviendo mi vida en todos los sentidos con el mayor optimismo, soy un ferviente admirador del optimismo y en el grupo de trabajo que tenemos creemos mucho en el poder de la atracción, por eso nuestra mentalidad siempre es positiva.

- ¿Cuáles fueron los entrenadores que lo marcaron en su carrera?

-Tuve a los mejores, gracias a Dios. Me tocó (Luis) Cubillas, Juan Ahuntchaín, Walter ‘Cata’ Roque, que me marcó mucho, a Daniel Passarella, Ramón Díaz ‘el Pato’ Pastoriza... todos me ayudaron a ser lo que soy. No lo nombré antes, pero si debo elegir a uno, porque para mí está un escalón más arriba por lo personal, ese es Osvaldo ‘Chiche’ Sosa, lo tuve en Chacarita Juniors y me marcó mucho.

- ¿Tuvo alguna otra oferta del país antes de aceptar la que le hizo Barcelona?

-En junio del año anterior, antes de irnos a Arabia Saudita, nos llamó Emelec, al igual que otros equipos de América.

- ¿El club es tan grande como usted lo esperaba?

-Y más. Me sorprende para bien. Peñarol es una institución muy grande y lleva mucha gente, pero el estadio de Barcelona llama poderosamente la atención. El otro día leí que habían 30.000 personas en el Monumental y sobró mucho espacio, pero esas 30.000 cantan y hacen sentir como si estuviera lleno. Incluso cuando vamos afuera nos sentimos locales.

- ¿Es más grande que Peñarol?

-A nivel de títulos, Peñarol obviamente tiene más conquistas internacionales, pero a nivel club de fútbol sacando los pergaminos que pueda tener uno y otro, me parece que Barcelona es un equipo muy grande. Sabía que venía a un gigante, pero resultó ser más grande de lo que pensé.

- ¿Le preocupa la crisis de un club al que hace un par de días la FIFA le ordenó pagar 520.000 dólares, correspondiente a una nueva deuda, algo que ha sido recurrente en estos años?

-Me ha tocado estar en clubes con crisis peores. Pasé cinco o seis meses sin recibir mi salario en Argentina. En Peñarol me tocó estar en época de elecciones y siempre voy a decir lo mismo, yo me dedico solo a mi trabajo, la política y las finanzas del club la manejarán otras personas.

- ¿Cómo recibió la inminente salida de Xavier Arreaga?

-Todo jugador que se va del equipo siempre complica, porque creamos un vínculo muy importante, es como cuando se te va un hijo del hogar. En este caso, a Xavier le dejo el consejo que lo disfrute, porque el fútbol es corto y hay que aprovechar los momentos, pero a nivel deportivo tenemos jugadores muy interesantes que nos pueden dar una gran mano en algo que nosotros necesitemos.

- Almada dijo que Wacho Vera sería mejor si fuera disciplinado ¿ha tenido problemas de este tipo en Barcelona?

-No. Cada uno sabe los riesgos que toma cuando toma decisiones. Nosotros no somos policías para estar atrás todo el tiempo, pero marcamos pautas y saben que el que no las siga sufrirá las consecuencias.

El 70 % de la ganancia es para Barcelona

Arreaga, tres años a la MLS

La noticia la confirmó ayer el mismo jugador. Xavier Arreaga no jugará el Clásico, porque sus derechos deportivos fueron adquiridos por el Seattle Sounders FC de la MLS.

“En estos días me dirán cuándo viajaré para incorporarme a mi nuevo club. No estaré en el Clásico, pero mis compañeros afrontarán el partido de la mejor manera”, indicó.

Extraoficialmente se conoció que la negociación se selló ayer en 1’200.000 dólares. Sea cual sea la cifra, Barcelona tendrá el 70 % de las ganancias, el 20 % será para el futbolista y el 10 % restante es del Manta, por concepto de derechos de formación.

