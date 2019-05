Leonardo Ramos: “Si este equipo está bien, al rival se le hará difícil vencernos”

El entrenador de Barcelona, Leonardo Ramos, atendió ayer a los medios de comunicación y habló de la actualidad torera. Dialogó sobre el presente deportivo de su equipo y la posibilidad de vender jugadores a mitad de temporada, situación que entiende y no se opone.

“El equipo está atravesando un buen momento. Siempre estamos analizando con videos, ponderando nuestro trabajo y qué podemos hace dentro del campo de juego. Ellos están convencidos y eso habla de un equipo que quiere hacer las cosas bien, siempre hay cosas para herir al rival que se las mostramos. Si este equipo está bien, al rival se le hará difícil derrotarnos”, expuso.

Sobre su relación con el presidente de los canarios y la comisión de fútbol de Barcelona, Ramos dijo que ya han conversado de temas de fichajes, pero que entiende que hay situaciones inevitables, como vender futbolistas para solventar deudas del club torero.

“A nosotros nos trajeron para dirigir. Podemos dar nuestra opinión pero no nos metemos en las decisiones del club. Si hay que vender por el bien de la institución lo hablaremos y estaremos de acuerdo. Hay 28 jugadores que tenemos y todos están en un nivel muy alto. Ponernos en un estado de no dejarlo vender sea quien sea va, en contra de los intereses de la institución. Tenemos una buena relación con Pancho y él lo sabe, no voy a poner objeción, sí saber quien puede irse y de acuerdo a eso ver que podemos fichar”, agregó.

Por último alertó que deben mejorar a la hora de defender, ya que le han convertido varios goles en estas últimas jornadas. “Somos un equipo que viene haciendo muchos goles pero que también ha recibido algunos por ende, conversamos con los jugadores para mejorar en eso, por estadísticas equipos que reciben menos goles son campeones”, cerró.