Leonardo Campana recibe mensajes de apoyo

Llegó al Mundial Sub-20 con el cartel de goleador del Torneo Sudamericano, en el que Ecuador se coronó campeón, pero en tierras polacas Leonardo Campana ni siquiera pudo inscribir su nombre en la lista general de artilleros, situación que generó una serie de críticas en las redes sociales.

El 11 de junio, luego de que la selección ecuatoriana perdiera (1-0) ante Corea del Sur en la semifinal de la cita ecuménica que se disputa en Polonia, un grupo de personas le hicieron llegar su mensaje de apoyo al delantero.

“Pase lo que pase, debes disfrutar y aprender de cada momento, sea bueno o malo. Lo importante es la persona y eso no debe cambiar nada en tu cabeza. Felicitaciones por la Copa que hicieron”, escribió Damián Díaz en su cuenta de Instagram.

“Sé cómo deben estar los chicos, frustrados, cabreados, enojados, lo viví desde adentro, no me lo contaron, pero estos chicos en los que pocos creían dejaron todo, se partieron todo para lograr no solo llegar a un mundial, si no hacer la mejor participación de la historia en ellos”, publicó Eduardo Hurtado en su cuenta de Twitter.

Isidro Romero, abuelo del futbolista, también se pronunció por éste medio. “El triunfo no está en el vencer siempre, sino en nunca rendirse. Leo tú eres un ganador y siempre he dicho que cosas grandes esperan por ti. Lo has hecho excelente y aún queda mucha alegría y orgullo que darnos. Nunca bajes los brazos y sigue disfrutando de esto que tanto amas”.