Leonardo Campana se queda en Barcelona

Si el pase de Neymar es una telenovela en Europa, algo similar pasaba con el barcelonista Leonardo Campana, que estaba cerca de dejar a los canarios. Sin embargo, el capítulo final llegó por cuenta del mismo ecuatoriano en redes sociales.

A pocos días de cerrar el libro de pases en España, el jugador decidió quedarse en el conjunto amarillo, con una sola meta: “quedar campeón”.

Campana, campeón sudamericano sub-20, hizo público su deseo y expresó en sus redes sociales: “hoy he tomado la decisión que solo refleja mi sueño y principal objetivo que tengo con Barcelona Sporting Club. Quiero agradecer a mi agente por el trabajo con los clubes que mostraron interés en mis servicios, pero yo quiero quedar campeón con Barcelona”, lo que resultó música para los oídos de la hinchada amarilla.

“Por ahora no quiero otra cosa que disfrutar con la hinchada, quienes me han acogido desde las inferiores y de quienes siempre he sentido su respaldo”, acotó el centrodelantero del Ídolo.

Dios presente

Campana del futuro no quiere hablar. “Dejo todo en manos de Dios, el presente a vivirlo con pasión y a trabajar en equipo con grandes jugadores y seres humanos de los que aprendo día a día. Con sacrificio, disciplina, constancia y humildad, lograremos los objetivos que nos propongamos”.

El jugador de 19 años ha estado presente en 10 partidos y ha convertido tres goles en la LigaPro.