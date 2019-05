Leonardo Campana: “El peso era algo insignificante”

En cada partido lo planifiqué, incluso cuando me tocaba ir a la banca. Sin embargo contra Delfín, desde que inició, tuve sensaciones especiales y todo daba para que ese sea el momento: íbamos ganando y el equipo estaba más abierto, de ahí que le pude pegar y esa bola entró. El sentimiento fue real, se me salieron las lágrimas. Por mi cabeza pasaron recuerdos desde que era un niño y jugaba fútbol con mi abuelo... ahora lo vivo como jugador del equipo.

Fue una decisión acertada porque venía desgastado físicamente, sin embargo, la excusa del peso creo que era algo insignificante. Y lo tomé así, por eso siempre estuve tranquilo. Pero sí, con el profe Almada no tuve la cantidad de minutos que me hubiera gustado tener.

Jugué tenis hasta los 11 o 12 años y juego bien hasta hoy. Hace como 4 o 5 años que no empuño una raqueta, pero si me da una lo hago muy bien.

Lo escuché, pero nunca tuve problemas con eso. Jugué en la Academia Alfaro Moreno desde los 10 años y luego la academia pasó a ser las formativas de Barcelona, muchos ya me conocían y sabían cómo era dentro y fuera del campo. No sufrí de bullying , justamente porque demostré mi juego y que no era un “recomendado”.

En muchísimo. El torneo me ayudó a crecer a nivel futbolístico y personal... Definitivamente hay un Leo Campana antes y después. Antes era un poco más inmaduro, no sabía lo que me estaba jugando, ahora veo las cosas de otra manera.

¿Estará en el Clásico del Astillero del 12 de mayo?

No llego. Este domingo será mi último partido con el equipo porque el lunes viajo con la selección a Polonia.

¿Siente que lo conseguido en Chile es un peso adicional para lo que se viene en el Mundial?

Lo de Chile no me lo esperaba. Sí, nos habíamos preparado bien mentalmente y sabíamos lo que queríamos, pero íbamos a rivalizar con selecciones importantes, gracias a Dios y a mis compañeros se me dio la oportunidad de ser el goleador y quedar campeón. Hoy la responsabilidad es mayor.

¿Cuáles son las metas del Mundial?

Las mismas que el Sudamericano: no solo ir a participar, sino competir, llegar a una final y, por qué no, traernos la copa. Nada es imposible.

¿Cree que tendrá que pelear la titularidad con Stiven Plaza?

Yo voy a dar lo mío y creo que Stiven de igual forma porque es un gran jugador, eso en conjunto puede ser un dolor de cabeza para los rivales... la delantera que tenemos es muy buena; sin embargo, la formación ya depende del profe Célico. Sea a quien sea que le toque jugar lo hará bien.

Éxito en el Sudamericano, ahora camino al Mundial, la pregunta inmediata es: ¿cuánto tiempo más en Barcelona?

Si fuera por mí estaría toda la vida, soy hincha desde muy pequeño; sin embargo, creo que el sueño de todo jugador es salir al exterior y si se da la oportunidad obviamente no la desaprovecharé.

¿Alguna liga de preferencia?

Tengo cuatro: la española, inglesa, italiana y alemana.

¿Si pudiera escoger un club?

No tengo preferencias, te puedo decir Barcelona, Real Madrid, pero todos los equipos de Europa son buenos.

¿Cómo es Leonardo Campana puertas adentro?

Soy un chico normal. Me levanto cerca de las 05:30 y voy a entrenar, suelo ser el primero en llegar y el último en irme. Me gusta trabajar extra en gimnasio, después ya entreno con mis compañeros e interactúo mucho con ellos. Ya al fin de la práctica descanso mucho y por la noche más aún.

¿Alguna comida favorita?

Claro, toda lo que tenga que ver con comida típica; soy fanático del verde y como desde encebollado, ceviche, arroz con menestra y carne, etc.

¿Cábalas?

Calzoncillo negro y zapatos blancos el día del partido, eso no puede faltar (sonríe).

A su edad (18), ¿cómo maneja una fama que en menos de un año explotó?

Mis padres me ayudan mucho en eso. Mi papá fue tenista y conoce mucho este aspecto. Me habla de la humildad y de tener los pies sobre la tierra, incluso me prevé de cosas que van a pasar, de que no debo exponerme tanto y de mantener un perfil porque son muchas las personas que me ven como un ejemplo.

¿Un deseo?

Llegar lejos, meter más goles y que Barcelona sea campeón. Es el equipo del que nací, soy hincha y me encantaría seguir acá, pero sé que habrá la oportunidad de poder mostrarme aún más.