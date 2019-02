El goleador espera y se repotencia

Las expectativas que genera tras lo conseguido en el Sudamericano Sub-20 aparentan crear un estado de desesperación, sobre todo en la hinchada que anhela verlo debutar con el equipo del que se declaró fanático. Sin embargo, el desgaste físico que sufrió Leonardo Campana en el certamen internacional retrasaría su arranque, hasta conseguir una readaptación que tardaría 15 días aproximadamente.

El contexto que rodea a Barcelona y al delantero de 18 años los condena al foco mediático, ya sea positivo o negativo. Y el martes pasado, las incertidumbres aumentaron ante la no inclusión del goleador en los partidos oficiales del Ídolo. “El jugador está con tres kilogramos menos, por tal motivo no formará parte del rol titular”, publicó Christian Carrasco, periodista de radio Caravana, en su cuenta de Twitter.

A pesar de que la publicación generó opiniones contrapuestas, los 9 partidos que disputó el atacante con la MiniTri en 24 días (741 minutos en cancha) con temperaturas que oscilaban entre los 36 y 40 grados, sería la razón de la supuesta pérdida de peso que se anticipó.

Para Fernando Torres, nutricionista consultado por este Diario, las condiciones climáticas y las exigencias deportivas a las que se expuso el delantero justifican su ausencia del rol titular. Más que aumentar su peso, lo que busca el cuerpo técnico es que Campana aumente su masa muscular, según indicó el especialista.

“Él puede perder del 2 al 3% de su peso corporal en 90 minutos, es decir que puede perder de 2 a 3 kilogramos por partido”, agregó Torres.

La supuesta justificación del club torero llamó la atención de Claudio Campos, coordinador de selecciones, quien se sorprendió al conocer que un futbolista no pueda jugar por dos o tres kilos menos. Pero insiste en que el tema no pasa por una pérdida de peso, sino por la intención que tienen los toreros por repotenciar al delantero.

“Barcelona apunta a que gane masa muscular, pasa acá y en cualquier parte del mundo. Debe ser alguna exigencia del cuerpo técnico que es muy común. Lo que pasa es que hay una necesidad y desesperación para que Leonardo juegue en la primera del club”, manifestó Campos, quien formó parte del proceso histórico de los campeones sudamericanos.

Por su parte, existen otros que tampoco piensan que es descabellada la intención de que Campana gane peso. Para Franklin Salas, exatacante de Liga de Quito, hay muchos puntos a analizar, partiendo por el hecho de que “las formativas no están profesionalizadas para tener a un chico de 18 años listo para jugar en primera categoría”.

Sin embargo, en el caso del delantero amarillo, la situación sería distinta, porque “ya es un goleador probado en una categoría bastante fuerte”. “No hay que darle muchas vueltas, es necesario irlo ayudando de a poco, pero ya está listo para debutar”, acotó el Mago.

Los expertos

Manuel Uquillas,

exdelantero de Barcelona

Creo que (el peso) no es pretexto. Yo tuve esa edad y en esa posición. Por el desgaste, a esa edad podía jugar seis partidos seguidos en mi barrio, yo sé que no es lo mismo, pero uno no se cansa. Yo era bien delgado, con mucha fibra, pero delgado y el peso nunca influyó, más bien me ayudó.

Claudio Campos,

coordinador de selecciones

Me llama la atención que un jugador no pueda debutar por dos o tres kilos menos. No creo que haya perdido ese peso, sino que el cuerpo técnico necesite un futbolista con mayor masa muscular y por ahí necesitan más días para que llegue al punto que requiera Barcelona.

Fernando Torres, nutricionista

Tuvo una competencia intensa en Chile, allí están en verano, donde las temperaturas son muy altas. La pérdida de líquido es considerable. Él puede perder del 2 al 3 % de su peso corporal en 90 minutos, es decir que puede perder de dos a 3 kilogramos por partido.

Franklin Salas,

exatacante de Liga de Quito

Hay que analizar un montón de cosas, no es descabellado que piensen que debe subir un poco de peso. Es complicado porque uno choca con un central de 90 kilos, pero Campana ya es un jugador probado, fue campeón y goleador con sobra de merecimientos. JMS-SDP