Leo Ramos: “Después de lo que pasó, no podía seguir”

Tras casi una semana después de la renuncia de Leonardo Ramos a la dirección técnica de Barcelona, el uruguayo rompió el silencio y dejó saber los motivos por los cuales decidió dar un paso al costado del Ídolo.

El exestratega amarillo, en diálogo con el programa radial charrúa Último al arco, de Sport 890, expresó entre otras cosas, que la eliminación torera de la Copa Ecuador por 3-0 ante Delfín luego de ganar en la ida por 4-1 tuvo un entorno “raro”.

“Después de perder en semifinales de Copa Ecuador de una manera rara, le dije al presidente (José Francisco Cevallos) que me iba”, manifestó Ramos, como consta en la cuenta de Twitter de la estación deportiva (@Sport890).

▶Leer: Tabaré Silva: “Fue una propuesta que no pude rechazar”

El otrora adiestrador de Peñarol también hizo relación a las apuestas deportivas en Ecuador. “El rumor de las apuestas deportivas en Ecuador siempre estuvo. Yo defiendo a muerte a los jugadores de fútbol, pero hay cosas que me llamaron poderosamente la atención”, comentó el charrúa, quien llegó a suelo nacional en lugar de su compatriota Guillermo Almada, actualmente en el Santos Laguna mexicano.

Según Ramos, Cevallos le pidió con insistencia que se mantenga en el banquillo del Ídolo, sin embargo la decisión del uruguayo ya estaba tomada. “El presidente me pedía por favor que no me fuera y no quería firmar el papel. De todas formas, yo no hago cosas que no me gusta que me hagan a mí”, explicó.

El extécnico del Ídolo reiteró que su deseo era mantenerse en Barcelona, pero no en el entorno existente. “Enseguida que entré al vestuario estaba el presidente y le di mi resolución. Barcelona es un club muy grande con el cual me hubiese encantado ganar algo importante, pero esto que vi no podía tolerarlo”, comentó al programa uruguayo y agregó: “me dolió porque estábamos a tres partidos de salir campeones, pero después de lo que pasó, no podía seguir”.

Ramos, quien antes de renunciar había perdido tres partidos consecutivos con los canarios, señaló que él recomendó a Tabaré Silva, actual técnico de Barcelona, para que tome las riendas del club luego de su salida. “A Tabaré Silva lo recomendé yo, por eso no me sorprendió su llegada”, finalizó.