“Estoy enfocado en la medalla olímpica”

Julio Castillo salió del último control del aeropuerto capitalino dibujando una gran sonrisa. Colgada la medalla de plata en su cuello y con su tradicional peine azul clavado en el cabello, bromeaba con sus compañeros de la selección de boxeo mientras arrastraba sus maletas. En ese momento, el tricolor empezó a recibir aplausos de unas 20 personas que se encontraban en el sector y que lo reconocieron de inmediato, gracias al cartel que se había exhibido minutos antes de su llegada. Fue un pequeño homenaje por su éxito.

En cuestión de segundos fue rodeado por una docena de cámaras, por lo que se separó de sus compañeros del combinado nacional y dio sus primeras declaraciones en el país.

Hizo un breve balance sobre el Campeonato Mundial de Rusia, donde perdió en la final de los 91 kilogramos, por decisión unánime, ante el local Muslim Gadzhimagomedov.

“Estoy tranquilo con el resultado de la final. Fue una pelea muy pareja, él es un boxeador que le apuesta mucho al contraataque, como yo, así que por ahí todo estuvo bien. Del resultado que dieron los jueces no me quejo, prefiero enfocarme en los errores que cometí”, dijo el púgil nacido en el Coca.

Lo que más le gustó de su participación en el Mundial, confesó, es que siempre estuvo pendiente de las redes sociales y vio todo el respaldo. “Sentí esa buena vibra. Esos mensajes que mandaron desde el Ecuador me dieron mucha fuerza, me motivaron a más”.

Castillo se mostró orgulloso de ser el primer ecuatoriano en conseguir plata en un Mundial de boxeo. Pero aclaró que no se quedará ahí. Quiere ir a los Juegos Olímpicos de Tokio para buscar una medalla.

“Ese es el sueño. Hacia allá apunto. Estoy enfocado en los Juegos Olímpicos”, señaló el deportista, de 31 años.

El camino no será fácil. En marzo de 2020 será el preolímpico en Argentina. Habrá otra oportunidad en mayo en Francia. Además, como él lo reconoce, esta medalla no le garantiza nada. “He visto campeones panamericanos y mundiales que no han podido asistir a los Juegos Olímpicos. Por eso hay que ir paso a paso. Eso sí, yo me veo en Tokio”, sentenció.

El deportista también se dio tiempo para recordar a quien considera su hermano, Carlos Mina, quien está detenido en Estados Unidos.

“Carlos Mina es mi inspiración. Él fue el primer medallista mundial (bronce en 2017) y uno quiere pasar a quien alcanzó algo. Me inspiré en él, me esforcé más en los entrenamientos y ahora lo disfruto”.

De paso, explicó que no atenderá llamadas con ofertas para convertirse en boxeador profesional. “Lo mío es amateur. Estoy enfocado en la medalla olímpica. He trabajado toda mi vida para ello y en esta oportunidad trataré de conseguirla”, insistió.

Aunque él está motivado, por ahora debe descansar, por recomendación del cuerpo técnico. Incluso, tendrá permiso para comer todo lo que quiera. Ya después retornará a las concentraciones en Napo y en el Centro de Alto Rendimiento de Esmeraldas.