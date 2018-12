Las dos caras de las apuestas toreras

Se avecina el último año de gestión de José Francisco Cevallos al mando del cuadro torero y, a la vez, la oportunidad final para refrendar su labor con otro título. Para aquello, el cuadro canario empieza a mover el mercado y su primera incorporación es Fidel Martínez: futbolista de gran calidad, pero que en el último semestre del año, no tuvo ritmo de competencia. Esta particular figura que tiene el club torero para fichar, le ha dado réditos como dolores de cabeza.

Desde la vuelta de Damián Díaz hasta Joffre Guerrón, Barcelona continúa esta temporada con una tendencia, que para los expertos consultados, es idónea para la época, ya que tiene un mes de pretemporada para recuperarse físicamente.

Martínez, quien fue parte de la selección nacional en la última eliminatoria, llega procedente de Peñarol de Uruguay tras un rendimiento irregular. Tuvo un buen inicio y un final intermitente. Desde mediados de noviembre estuvo entrenando en Guayaquil City.

“Fidel Martínez creo que es una buena contratación porque aún es joven, profesional, no hemos escuchado algún problema extra cancha y es un jugador que necesitará Barcelona. Hubo jugadores en ese puesto que no lograron demostrar un buen nivel”, explicó Janio Pinto, exvolante torero.

Galo Vásquez, gloria del club canario, piensa igual que Pinto y agrega que “el futbolista tendrá un tiempo prudencial para ponerse a la par de sus compañeros”.

Es una apuesta que puede resultar como Díaz, Penilla, Caicedo, o puede ser un imán de críticas como Guerrón, Ayala, Nahuelpán y Suárez.

Lo cierto es que los toreros no planean dejar de lado su modos operandi. Si recuperan aquel Fidel Martínez explosivo que fue figura en México tendrán una gran incorporación, de lo contrario, será uno más que pasó por la casa amarilla sin dejar huella.

Pérez se aleja y Arce es una posibilidad

El diario AS de España reveló que el ecuatoriano, Billy Arce, no continuará en el Extramadura de ese país y que la opción más probable para continuar su carrera sería Barcelona.

El futbolista migró a mitad de año a España desde el Independiente del Valle.

La incorporación del colombiano Sebastián Pérez no sería tan sencilla. Según publicó el periodista Diego Arcos, el futbolista tiene acercamientos ya cuerdos con Barcelona, pero prefiere seguir en México. “Si accede venir es con un salario considerablemente alto”, redactó.

Los expertos de Expreso

Es el momento

Janio Pinto, exjugador de Barcelona

Ahora es buen momento porque viene la pretemporada, es el inicio de año y realmente el jugador que no tuvo actividad va a recuperarse bien. Es el tiempo preciso para contratar a este tipo de jugadores, no durante el año que sería un riesgo. Martínez aún es joven, profesional y no hemos escuchado algún problema de él.

Un riesgo

Galo Vásquez, exjugador de Barcelona

Se ha demostrado que puede ser algo positivo como negativo. Cuando Marcos Caicedo llegó tenía pocos minutos en su anterior club, pero cuando llegó rindió y fue clave para ganar el campeonato del 2016. Creo que el fichaje de Fidel Martínez puede ser positivo. Le vendría bien para ir a la selección.