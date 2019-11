Juan Manuel Correa, la vida tras el accidente

Los días en Miami, Estados Unidos, transcurren lentos para el piloto ecuatoriano de automovilismo Juan Manuel Correa. Alejado del sol y la playa, característica de esta parte del continente, el joven tricolor muestra un temple de acero, considerando que tiene apenas 20 años y que estuvo al borde de la muerte el pasado 21 de agosto, cuando sufrió graves lesiones en el terrible accidente de Fórmula 2, en Bélgica.

La idea la tiene clara: no se alejará de los autos, ni de los circuitos de carreras. Está consciente de que volvió a nacer y que tiene un propósito que cumplir: ser inspiración. Por ello, tras despertar del coma inducido, Correa empezó su recuperación en el país del norte desde donde habló con EXPRESO. Está motivado, sigue su rehabilitación junto a su familia y se ha puesto como fecha un año para regresar. Eso no le borra de la mente que estuvo a milímetros del piloto francés Anthoine Hubert, quien sí murió. Eran amigos, se conocieron en el GP3 series, que está un escalón por debajo del Campeonato de Fórmula 2 de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

- ¿Tiene miedo de volver?

- No lo llamaría miedo; me di cuenta que muchos pilotos y personas que están en el mundo de las carreras tienen un tipo de ignorancia hacia los riesgos que todos sabemos que tiene este deporte. Luego de lo que me pasó, estoy seguro que las próximas veces que me trepe a un auto de carreras será en algo en lo que voy a pensar más, pero no es miedo; si tuviera miedo ni siquiera estaría pensando en volver a la disciplina.

- Entonces, sí va a volver

- Claro. Sigo involucrado en el mundo de las carreras, no me quiero despegar mucho si proyecto volver a correr en un año o año y medio. Es importante mantenerme involucrado y es lo que planeo hacer. Actualmente organizo mi vida y descifro cómo lo voy a hacer los siguientes meses. Después empezaré nuevamente mis rutinas y todo lo que eso conlleva. Quiero regresar a las pistas, ese es mi objetivo.

- ¿Cómo hace para mantenerse involucrado en el deporte?

- Sigo las competencias, también mantengo contacto con mi equipo Alfa Romeo y con Sauber Junior Team, de la Fórmula 2; de hecho, Sauber quiere que vaya a trabajar con ellos mientras me recupero, pero no sé si sea posible porque tengo que estar aquí en Miami para mi recuperación. Igual pienso en algunas ideas para seguir involucrado con ellos.

- ¿Cuáles considera que son sus planes a futuro?

- Creo que es muy temprano para decir a qué disciplina apunto. Sé que quiero volver a correr, pero no sé si será en la Fórmula 2 o algo más. Al momento no pienso mucho en eso porque todavía tengo tantos meses para recuperarme que prefiero no gastar mi energía pensando en eso; lo único que hago es mantenerme en contacto con el mundo del automovilismo.