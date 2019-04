El Zancudo Perlaza muestra su nueva faceta como empresario

En 2009, con 28 años de edad, José Luis Perlaza fichó por Barcelona y ya en ese momento una pregunta comenzaba a rondar su cabeza, ¿qué haré cuando llegue el momento del retiro?

En septiembre del mismo año, el Zancudo pasaría a la historia del club convirtiendo en el minuto 91 el tanto de la victoria (2-1) de los amarillos en el estadio Bellavista ante Macará. Pocos días después, volvería a vestirse de héroe al anotar en el triunfo (2-0) sobre Liga de Portoviejo en el Monumental. De esa forma le evitó al Ídolo la vergüenza del descenso.

Hoy, Perlaza salta a una nueva cancha, la empresarial, y lo hace en una de las actividades que le llamaba la atención cada vez que tenía la oportunidad de visitar su natal Esmeraldas. “Ecuador tiene productos muy apetecidos en el mercado internacional. El cacao, el banano y el camarón tienen mucha demanda en el extranjero y fue por eso que finalmente me decidí por procesar camarones, para luego venderle a un exportador”.

Gracias a una sociedad maneja los números en una planta ubicada en Guayaquil, donde procesa, empaca y envía material a Estados Unidos y Rusia, obteniendo ganancias que, si bien es cierto no lo convierten en un nuevo millonario, le permiten darle a su familia un estilo de vida sin apuros.

Devolverle a la vida lo que le brindó

El futbolista que despertó en el hincha torero un sentimiento ambiguo, es un ser humano con muchas facetas y un solo norte, devolverle a la vida un poco de lo que esta le dio.

Es agente FIFA, tiene un título en turismo, incursionó en el negocio de la construcción, es dueño de una compañía de insumos médicos y le gusta invertir en bienes raíces (terrenos, casas y departamentos).

“Solo en la camaronera le damos trabajo a 80 personas humildes y eso me hace sentir bien, porque me acerca a mis raíces. Yo crecí en el Barrio Lindo de Esmeraldas y muy joven fui a probar suerte en el Audaz Octubrino de Machala; recuerdo que mi primer sueldo me sirvió para pagar la leche y el guineo, porque cuando me subieron al primer equipo seguía con el sueldo simbólico de las divisiones formativas. El club nos daba el almuerzo y mis padres me ayudaban con la merienda”, afirma.

Viendo por el retrovisor de la vida, Perlaza afirma que si volviera a nacer, aprovecharía cada oportunidad que tuvo para volver a invertir.

“He visto la realidad de algunos compañeros y no quería que me pase lo mismo. Estuve inmerso en varios negocios, me ha ido bien y me ha ido mal, pero la persistencia ahora está dando resultados. Siempre he querido imitar lo bueno y no lo malo”, reflexiona.

En base a su experiencia se siente con la autoridad moral para asesorar a quienes ahora transitan el mismo camino que él recorrió.

Participó en las últimas transferencias de Osvaldo Lastra y de su sobrino Jhon Jairo Cifuente, también aportó en la llegada de Abel Casquete al Zulia de Venezuela, pero su principal mercado es el de los jugadores jóvenes.

Aunque a veces extraña la adrenalina del fútbol, considera que se retiró en el momento oportuno. “Ya no estaba disfrutando lo que hacía y extrañaba a mi familia”. Fue entonces cuando habló con su esposa Ana Cangá y ellos tomaron la decisión que les permitió anotar el mejor gol de su vida, asegurar el futuro de sus seres queridos.