Célico: “Ellos saben lo que hacen”

La selección ecuatoriana ya entrena en suelo norteamericano preparando su cotejo del jueves 5 de septiembre contra Perú, pero una de las principales novedades son las bajas de tres jugadores en la convocatoria de Jorge Célico. Se trata de Enner Valencia, Christian Ramírez y Brayan Angulo.

El capitán de la Tricolor, Valencia, tuvo el respaldo de su representante, Gonzalo Vargas, quien explicó que “Enner presenta un esguince de primer grado y estará fuera de las canchas alrededor de 15 días. De hecho debió salir en le mediotiempo en el último partido” y aprovechó para cortar de raiz cualquier rumor de una posible discrepancia. “Cada convocatoria para él es una motivación, pensar que como capitán no quieres llegar a la selección, es injustificado en la idea de crear algo alrededor de él”, dijo a Directv.

Una vez esclarecido el caso de Superman, llamó la atención lo poco que se conocía de las otras ausencias. Sin embargo, la Federación Ecuatoriana de Fútbol se encargó de explicar que la ausencia de Ramírez se daba por una lesión, no obstante el lateral zurdo tricolor estuvo presente en el último choque que disputó su club, el Krasnodar ruso.

Mientras que de Brayan Angulo se manejan varias versiones, una que estaba lesionado -aunque también jugó el pasado fin de semana- y que habría conversado con Célico para dejarlo adaptarse a su nuevo club, pero el entrenador argentino desmintió esta versión a su llegada a Estados Unidos.

“A mí me informaron ambos que tenían problemas físicos y yo soy un hombre que creo en ellos. A la vista de lo que ha sucedido no ha sido así, así que cada uno es artífice de su propio destino, ellos saben lo que hacen. No tengo nada más que decir de esto”, sentenció Jorge Célico.