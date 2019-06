Célico: “Fuimos la mejor selección de la Copa”

Los tricolores ingresaron al camerino, se abrazaron, armaron un círculo y cada uno dijo una pequeña frase. El denominador común de ese momento íntimo fue el orgullo que cada uno sentía por ser parte de este grupo. Las gracias por respaldarse entre todos, la promesa de seguir por ese camino y, con una oración a Dios, cerraron el único momento ‘serio’ del festejo.

A partir de ahí, todo fue una fiesta. La música por todo lo alto, los saltos y los cánticos por Ecuador, las constantes bromas y las transmisiones en vivo en las redes sociales marcaron el festejo de los seleccionados, quienes ayer obtuvieron el tercer lugar en el mundo.

Cada uno tenía algo personal para celebrar. Richard Mina, el autor del gol, reconoció que buscaba esa revancha porque a sus ojos no hizo una buena primera ronda. No en vano perdió la titularidad.

Pero ahora está tranquilo. El tanto le devolvió la alegría porque siente que se va por todo lo alto. “Estoy feliz por lo vivido. Pasé de todo, pero ahora siento que he cumplido”, expresó.

Rezabala y Campana coincidieron en que fue un gran cierre de torneo, aunque no como lo habían soñado. Ellos querían el título.

“No se cumplió el objetivo, que era jugar la final y ganarla, pero gracias a Dios conseguimos este tercer lugar que nos merecíamos”, manifestó el 10 de este combinado.

Campana aseguró que “este grupo fue una familia. Lo demostramos desde el inicio y el cierre es muy bueno. Queríamos la copa, pero nos faltó un poco. De todas maneras, tenemos que seguir soñando, esto sigue”.

En rueda de prensa, Jorge Célico no pudo ocultar su éxtasis por lo conseguido y explicó que se siente orgulloso por lo hecho y que “los objetivos se cumplieron” con la selección que, para él, fue “la mejor de la Copa del Mundo”.

“No me cabe la menor duda, Ecuador fue el mejor exponente de fútbol en la Copa del Mundo. Jamás me he guiado solo por los resultados, la forma de jugar enamoró a mucha gente, me llegaron mensajes de todos lados felicitándonos por eso. Ni Corea nos superó, nos hizo un gol más, pero no nos superó. A mi entender, Ecuador fue la mejor selección del Mundial”, dijo el DT argentino.