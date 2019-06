“El mensaje hacia el deportista es clave en su formación”

El entrenador argentino Jorge Célico considera que la principal traba que eliminó fue la mental. Para él fue clave romper el miedo de los jugadores a enfrentarse a selecciones que históricamente han sido superiores.

- ¿Cuáles fueron las bases para el éxito de la sub-20 en el Mundial de Polonia?

- Cumplimos con todas las etapas de un proceso largo. Además, fue clave el apoyo, tanto de la anterior directiva de la Ecuafútbol como de la actual, porque tuvimos una buena cantidad de amistosos internacionales y con ellos los jugadores tuvieron roce. Eso hizo que juguemos un buen Sudamericano y un buen Mundial. Jugamos sin temor a lo que nos íbamos a enfrentar.

- ¿A qué se refiere con temor?

- A ese temor de enfrentar a quienes pensamos que son mejores que nosotros. Desde que estoy en el país he visto que hay barreras que se generan por mensajes de manera continua. Son mensajes que se vuelven negativos. Por ejemplo, si jugamos contra una potencia decimos que está bien si perdemos solo por un gol, que se juega bien pero igual se pierde. Esos mensajes de manera subliminal generan en una persona el ‘no se puede’. Quitar esas trabas fue un disparador para pensar que se puede.

- ¿Es difícil quitar esas trabas a los jugadores?

- No. Siempre tiene que ver con el mensaje. Pongo un ejemplo: nos toca jugar con Alemania, entonces, se habla de que el planteamiento será atacarlo, presionar en su campo, llegar por los lados, divertirse en función de la posesión de la pelota y cosas así. Eso me da resultado porque los chicos juegan libres y exponen lo mejor de ellos. En cambio, genero lo contrario si el mensaje es ‘ojo que tal jugador de ellos es un fenómeno y está en tal equipo, mejor replegarse, cuidemos el arco en cero, porque si nos hace uno será casi imposible empatarlo, porque Alemania es esto o aquello’. Esa clase de mensajes generan temor en los muchachos y no les permite desarrollar el fútbol que ellos tienen.

- Usted tiene el mismo discurso para el exterior como para el grupo, pero hay otros entrenadores que atraen toda la atención para ellos con el afán de alejar a los jugadores de las críticas, mientras puertas adentro tienen otro discurso. ¿Eso también forma parte de este manejo de grupo y sus mensajes?

- Cada entrenador tiene su forma. Yo creo que cuando se han cometido errores hay que hablarlos a la interna y no hacerlos públicos. Pero en realidad, el éxito y el fracaso es de todo el grupo por igual, del cuerpo técnico y futbolistas. Los jugadores también son los protagonistas o los culpables de lo que pasa. Hay distintas formas de manejarse en ese sentido, pero si un entrenador quiere asumir toda la culpa termina siendo poco creíble porque el jugador sabe también que en algún punto hizo algo mal.

- Usted hablaba de la ventaja de hacer un proceso largo. ¿Considera que el entrenador Hernán Darío Gómez no tuvo esa misma condición antes de Copa América?

- El profesor Gómez no ha tenido mucho tiempo de trabajo en campo por la falta de espacio. Puede tener más tiempo de observación, ver los vídeos de los jugadores ecuatorianos, analizarlos, tomar apuntes, ver qué pueden hacer y quién le puede responder mejor, pero tiempo de trabajo en campo no tiene y los equipos de fútbol son eso. Un equipo es interacción entre los futbolistas, si eso mejora, si eso se ensaya en función a tu idea obtienes el equipo. Tu estilo se hace carne y no solo esperan que ganes sino que muestres tu estilo. En una selección mayor no hay ese tiempo. A mí me pasó en la Eliminatoria (las dos últimas fechas para Rusia 2018). Es muy poco lo que puedes hacer porque los futbolistas te llegan tres o cuatro días antes, algunos cansados por viajes tan largos, otros con molestias físicas y el cambio de horario. En fin, conformar un equipo se hace complicado porque tiene que ver con la cantidad de ensayos.

- ¿Siente que ha mejorado el trabajo en las formativas?

- Sí. Tomaré como parámetro los quince años que estoy en el país. Siento que ahora hay mejores canchas, hay mejores campeonatos, mejores y más profesionales trabajando con los menores, pero también es cierto que todavía no alcanza y hay que mejorar mucho más. Hay equipos que han destacado como Independiente del Valle, pero la idea es que allá apunten todos. Los jugadores que han salido en los últimos años no cayeron de un helicóptero a las selecciones, son fruto del trabajo en menores y de esos hay muchos más, pero necesitan una mejor formación, alimentación y estudio. Aspiro a que el fútbol ecuatoriano crezca en sus bases. De esa manera tendremos asegurado el futuro porque no tendríamos problemas de clasificaciones a mundiales y cosas así, porque de verdad, la materia prima está, hay excelentes jugadores.