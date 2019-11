¿Célico es el técnico ideal para el Ídolo?

Brian Heras, de 24 años, es la primera opción para ocupar la vacante de Damián Frascarelli (34), cuyo contrato finalizará el 31 de diciembre y no está en los planes del grupo encabezado por el Beto.

El argentino Jorge Célico parece haber tomado la delantera ante su compatriota Fabián Bustos y el ecuatoriano Paúl Vélez, los tres entrenadores que trabajan en el medio y han sido considerados dentro de los opcionados. No se ha descartado a los extranjeros.

No es el único nombre en la lista de Carlos Alfaro Moreno para dirigir a Barcelona desde la temporada 2020, pero la indefinición del presidente de la Ecuafútbol , Francisco Egas , lo pone más cerca de la tienda amarilla.

Bajo la lupa

Virtudes

Conocimiento

Jorge Célico llegó a Ecuador en el año 2009. Conoce a fondo el fútbol de este país, incluidas las variables geográficas (altura-llano) y, al contrario de lo que pasaría con otros, no necesitará tiempo para adaptarse al medio.

Formador

Además de ser el director de las divisiones formativas de la selección ecuatoriana de fútbol, promovió jugadores de los semilleros de El Nacional y Universidad Católica. Repitió la fórmula en el combinado tricolor.

capacidad

Es un entrenador que constantemente se actualiza. Los mejores resultados los ha obtenido en las divisiones formativas de la Tricolor. Hay que ver si eso le alcanza para trabajar en un equipo tan exigente.

▶Lea también: Célico “y una gran ilusión” que es la Tri

Defectos

Sin resultados

A nivel de clubes no ha tenido títulos importantes, salvo el ascenso conseguido con Universidad Católica (temporada 2012) y eso en Barcelona no alcanza. El hincha amarillo no admite la palabra ‘proceso’.

Poco control

Bajo su mando se produjo la fuga de jugadores del complejo de Parcayacu, en la víspera del último partido de la eliminatoria anterior, ante Argentina. El Ídolo es un equipo en el que se necesita mucha disciplina.

Desequilibrio

En 2013, siendo líder del torneo, la U. Católica de Célico cayó 7-0 ante Emelec. Hace pocos días, en el amistoso con Colombia, terminó sin jugadores de marca. A veces pierde el equilibrio entre defensa y ataque.