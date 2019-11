Célico “y una gran ilusión” que es la Tri

Cuando estamos a cuatro meses y medio de arrancar las eliminatorias al Mundial de Catar 2022, el panorama está claro. Solo falta que el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, lo haga oficial para que sea Jorge Célico el que nos haga soñar con llegar al cuarto Mundial de mayores.

Célico tiene todo a su favor, sobre todo ahora que estamos contra el tiempo. Él parece ser el entrenador indicado.

El goleador de la selección, Énner Valencia, manifestó lo siguiente: “Me gustaría mucho que Célico dirija a la selección de Ecuador. Nos conoce muy bien y sabe transmitir sus ideas al grupo. Con él hemos tenido buenos resultados; ojalá la FEF tome una buena decisión”.

Las palabras de Superman son clave y las desciframos así:

“Me gustaría”, es el sentir de alguien que viene de procesos anteriores. No hay que olvidar que los jugadores son la esencia de nuestra selección.

“Nos conoce bien”, son palabras clave porque Célico sabe de los jugadores como si fueran sus hijos. Conoce a los que les gusta la farándula, a los dormilones y a los que sueñan con Catar.

“Sabe transmitir sus ideas” es lo mejor que dijo Énner, porque el mensaje del entrenador le llega al jugador y ese es el éxito de un plantel.

“Buenos resultados”. Tanto con la sub-20 como en los amistosos, con Célico se han logrado buenos partidos.

“Una buena decisión”. Debido al tiempo que el gaucho viene trabajando con los amistosos, elegirlo podría ser la mejor opción.

▷Lea: La logística, detalles a definir con el nuevo técnico de Ecuador

Sueña con la mayor

Cuatro propuestas de trabajo ha tenido el DT Jorge Célico, pero les ha dicho que no. Tiene una ilusión gigante: ser el entrenador de la Tricolor de mayores. Lo han llamado de la selección de Panamá, del Huracán, de su Argentina, donde comenzó su vida de entrenador, del fútbol boliviano, y hasta podría llegar al Barcelona de Guayaquil en el 2020.

Luego de ganarle a Trinidad y Tobago por 3-0, el argentino abrió su corazón y fue demasiado sincero en decir: “Si mañana me encargan dirigir la eliminatoria lo haré con todo gusto. A la selección de Panamá le dije que no, a Huracán la misma respuesta, a Real Potosí también no. En realidad lo hice porque tengo la gran ilusión de dirigir a la selección mayor”, expresó. Sobre la posibilidad de llegar al Ídolo dijo: Agradezco a Barcelona por el interés. Mi sueño es dirigir a la selección mayor de Ecuador”.