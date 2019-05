Jorge Célico: “El penal es un tema de confianza”

El entrenador de la selección sub-20, Jorge Célico, se mostró orgulloso de su equipo, a pesar de la derrota contra Italia por 0-1, la tarde del domingo 26 de mayo de 2019, en la fecha dos del grupo B de la Copa del Mundo de Polonia.

Según él, los tricolores jugaron muy bien durante los 90 minutos, pero destacó, aún más, el rendimiento mostrado después de la expulsión de Jackson Porozo, a los 41 minutos del primer tiempo.

“Sinceramente quiero decir que estoy orgulloso de los jugadores y de esta generación que no se permite perder, que les duele, que luchan hasta el final, que te hacen sentir un orgullo terrible independiente del resultado. Entré al vestuario y los felicité. Se entregaron al 100 %. Doblaron esfuerzos al quedarse con diez”, dijo tras el encuentro.

Para Célico, el resultado no estuvo acorde a lo visto en la cancha. “Ecuador se va con un resultado injusto. Creo que Italia se defendió muy bien. Lo único que hizo fue defenderse. Atacamos bien con un hombre menos, pero no las pudimos concretar”.

Sobre las oportunidades falladas frente al arco rival, incluyendo el penal que erró Leonardo Campana, el estratega argentino indicó que “el cobro es un tema de confianza, en los entrenamientos les pones a patear diez y hacen nueve. En el Sudamericano fuimos el equipo que más anotó y tuvimos al goleador del torneo”.

Sobre la expulsión de Jackson Porozo, el entrenador considera que hubo una exageración por parte del árbitro. “No he visto la repetición, pero por lo que vi en el campo no era para expulsión. Justo llegan los dos y el rival levanta la pelota. Porozo llega fuerte, pero es como se juegan estos partidos. No veo mala intención. Creo que esa expulsión no amerita un tirón de orejas al jugador porque va con la vehemencia propia del partido”.

Para él, en este momento solo resta calmarse para encarar el último encuentro. “Tengo que darles tranquilidad y no volverme loco. Obviamente revisaremos los partidos y haremos ciertos ejercicios para mejorar algunos detalles, pero creo que ahora necesitamos, sobre todo, tranquilidad”.