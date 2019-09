Camacho no parará hasta el cupo a Tokio 2020

El único balneario de la provincia del Guayas, General Villamil, tiene un representante que busca un cupo a los Juegos Olímpicos 2020: Jonathan Camacho. El ciclista de BMX freestyle confirmó que iniciará esta semana el reto de conseguir el boleto durante el Circuito Mundial de la UCI.

El ciclista que se ubicó cuarto en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 no irá solo. Ayer, el Comité Olímpico Ecuatoriano oficializó que le hará entrega de una bicicleta reglamentaria para su desempeño.

El camino a Tokio será complicado, puesto que solo califican los 8 primeros países del ranking. Las potencias mundiales como Estados Unidos, Australia, Rusia e Inglaterra cuentan con equipos de hasta 8 riders (ciclistas), mientras que Ecuador solo tiene un deportista. Pero Camacho no se desalienta: “Sigo luchando preparándome fuerte, concentrado en lo que quiero, estamos dando un paso más adelante para poder llegar a Tokio 2020 que es mi sueño”.

La planificación del calendario de competencias contempla mañana el viaje a Estados Unidos para participar en un concentrado, ya que en el país no cuenta con una pista reglamentaria de BMX Freestyle. Entre el 28 y 29 de septiembre participará de la Copa Venezuela en Caracas. Luego el 5 de octubre disputará el Campeonato Panamericano de la especialidad en Cary, Carolina del Norte - Estados Unidos. En la misma sede al día siguiente se realizará un certamen C1 que también entrega puntos para el ranking.

Después retornará a California para prepararse para dos competencias en Chengdu, China: La Copa Mundo entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre; y el Campeonato Mundial, del 6 al 10 de noviembre. En este último Camacho tiene la posibilidad de lograr el boleto directo a Tokio 2020 si se ubica entre los tres primeros lugares.

“Yo entré a semifinales el año pasado en China en el World Championship, pero en mi segunda ronda, en mi tercera maniobra se me explotó la rueda en el aire y me quedaban 45 segundos y no pude terminar, así que al final me ubiqué en el puesto 18 del mundo...”, recordó Jonathan.