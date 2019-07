Álvez, en planes de Ramos

Aunque llegó al club hace un par de semanas, todo apunta que Jonatan Álvez está listo para ser estelar este domingo 28, cuando Barcelona tenga que enfrentar a Independiente del Valle en el estadio Monumental, con la intención de volver al triunfo luego de tres derrotas consecutivas en la LigaPro.

Esta posibilidad la dio a conocer el entrenador del equipo torero, Leonardo Ramos, quien aseguró a los medios de comunicación que su exdirigido en Danubio viene alistándose correctamente para su debut.

“Jonatan viene trabajando con nosotros hace dos semanas y ya tiene una forma física bastante interesante y hay muchas posibilidades de que sea titular”, confirmó el charrúa luego del entrenamiento de este viernes 26 por la mañana.

Álvez fue pieza fundamental para el último campeonato que coronó Barcelona en la temporada 2016, siendo el máximo anotador. Mientras que en 2017 fue protagonista en varios encuentros de la gran Copa Libertadores que firmó el equipo torero. En 2018 fue vendido al Junior de Barranquilla donde tuvo pasó desapercibido.

Su llegada ha causado gran expectativa en la parcialidad amarilla ya que en esta temporada no se han contentado con ninguno de sus delanteros. Oscar Estupiñán no tuvo gran regularidad y hasta finiquitó su contrato con Barcelona, Leonardo Campana está con la selección en el Panamericanos y por último, Ángel Quiñónez, no ha sido una solución a los problemas de gol en el Ídolo.

También se espera el debut de los otros dos fichajes que cerró Barcelona en este último semestre del 2019: Billy Arce (extremo por izquierda) y Alejandro González (defensor central).