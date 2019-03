Johan, el orgullo de Mercedes

los galardones logrados por Johan Mina se exhiben en la sala de la casa donde reside el futbolista de la selección ecuatoriana sub-17, que actualmente suma cuatro tantos en el Sudamericano que se desarrolla en Perú. Son 27 trofeos y cinco medallas, que el joven jugador aspira incrementar con el paso de los años.

Es que este chico tranquilo y apegado a su familia desde pequeño ya mostraba su tendencia hacia el fútbol. “Los amigos lo buscaban. Le gritaban desde la ventana que saliera a jugar y les respondía que ya iba, que estaba viendo fútbol para que lo dejaran ver tranquilo”, manifiesta con nostalgia Mercedes Mendoza, mamá del mediocampista tricolor.

André, como le dicen sus familiares, es el menor de tres hermanos y siempre estuvo rodeado del deporte rey. Su padre Joaquín Mina fue jugador de Emelec y su hermano mayor Jair Mina tuvo un paso fugaz por Macará.

Con cinco años, en las calles del Guasmo empezó a demostrar su talento, que más tarde le ayudaría para ingresar a las formativas de Emelec.

Su dormitorio es muy discreto, solo tiene las cosas que para él son esenciales. Una cama, un velador, una botella con agua y fotos de recuerdos de cuando levantó algún trofeo.

Johan se fogueó disputando diferentes barriales que se realizan en el Puerto Principal, hasta que cumplió los 11 años y tomó la decisión de ir a probarse en el Bombillo. Fue uno de los 10 seleccionados, entre 300, que participaron en el selectivo. “Mi hijo un día se me acercó y me dijo que ya quería jugar en un equipo importante, por eso decidió ir a Emelec”.

Al poco tiempo, Mina destacó en las formativas y se adueñó del número 10, lo que le valió para tener su primer llamado para defender la Tricolor.

Su primera convocatoria fue cuando tenía 14 años. Luego de saber del llamado, el volante llegó a su casa con cara de preocupación para sorprender a su madre. Con tristeza le dijo a su madre que tenía que ‘decirle algo’, lo cual llenó de tensión a Mercedes, pero de la nada saltó y le gritó: “mami, me llamaron para jugar con Ecuador”. “Él estaba orgulloso de vestir la tricolor y me dijo que ese era su primer paso para estar en la selección mayor”, relata con orgullo Mercedes.

Su destacada participación en el Sudamericano sub-17 lo coloca en la palestra internacional. El Chelsea y Tottenham buscan quedarse con el talento del guayaquileño y ya han hecho saber su interés. Asimismo, lo buscan a nivel nacional. “Hay ofertas concretas. Solo estamos esperando que Johan cumpla la mayoría de edad para tomar una decisión”, dijo su madre.

Sin contrato con Emelec

Desde hace un año Johan Mina no entrena con Emelec. Fue relegado por el técnico Pohen Alarcón porque no firmaba el contrato que le ofrecía la dirigencia. “Lárgate, no vas a entrenar hasta que tus padres firmen el contrato”, recuerda Mercedes lo que le decía el DT al jugador. El presidente Nassib Neme se comunicó con el entorno de Johan para hacerles una oferta: un contrato por seis años con un sueldo de $ 400, y si jugaba con el primer equipo se le duplicaba el monto ($ 800). Esta fue rechazada. Este Diario se comunicó con el directivo para conocer su versión, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.