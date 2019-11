Joao Rojas reemplazará a Fidel Martínez en la selección

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) notificó un cambio en la nómina de convocados para los partidos ante Colombia y Trinidad y Tobago. Fidel Martínez no estará por lesión y en su lugar irá Joao Rojas, de Emelec.

Fue una de las grandes sorpresa en la noche del jueves 7 de noviembre. En la mañana de ese día Jorge Célico había entregado la lista de futbolistas que serán parte de los dos choques amistoso por la fecha FIFA, pero la novedad se dio cuando se informó desde Barcelona que Fidel Martínez no iba a ser parte del plantel nacional debido a una lesión y en su lugar estaría Joao Rojas, de Emelec.

Es la primera convocatoria oficial para Joao Rojas en un combinado nacional ya que antes fue llamado pero en condición de invitado, solo para entrenar, sin posibilidades de entrar al campo. Esta vez sí podrá ser considerado para estrenarse con la Tricolor, ya sea contra Trinidad y Tobago en Portoviejo o con Colombia en New York.

Según informó la FEF, Martínez no podrá ser considerado por Célico por una lesión, que de hecho, lo ha mantenido al margen en los últimos entrenamientos de Barcelona. En la práctica de este viernes 8 de noviembre, el ex Deportivo Quito no pudo entrenar con normalidad junto a sus compañeros.

Joao Rojas tiene una gran oportunidad fruto de su evolución individual en el cuadro eléctrico. El ex Aucas ha sido un valor trascendental para que Emelec ingrese al playoff de final de temporada en LigaPro, pero su crecimiento también ha contagiado a otros de sus compañeros, con los que goza un buen presente.

Actualmente, con Emelec, Rojas ha marcado cuatro goles en 26 partidos por LigaPro, mientras que por Copa Ecuador ha disputado cinco compromisos y ha anotado en dos ocasiones.