Rojas: “Por algo los últimos tres técnicos me han puesto a jugar”

Cuando llegó en 2017 fue uno de los fichajes más promisorios del conjunto azul. En ese tiempo estuvo entre lesiones y partidos importantes, pero en esta temporada, Joao Rojas ha sido de los futbolistas más criticados por la fanaticada azul. Este martes 27 de agosto, en rueda de prensa previo al entrenamiento matutino, el atacante de los eléctricos no se calló nada.

“Es duro porque así como cuando era chiquito y Emelec no andaba bien, a mí me molestaba por lo que pasaba, porque en un rato fui hincha. Porque tenía la esperanza que un jugador agarre la pelota y se lleve a ocho jugadores y si no lo hacía yo me molestaba. Es difícil entrar en el minuto 1 a querer hacer algo así, cuando el ambiente es hostil”, declaró sin tapujos el exjugador de Aucas.

Sobre su rendimiento personal en el campo, admitió que ha tenido un año irregular, pero que confía en su profesionalismo. “He tenido dos partidos buenos y luego cuatro o cinco malos. He sido muy irregular desde que llegué a Emelec y yo me pregunto también a mí mismo el por qué. Te puede ir bien o mal, corres el riesgo, pero no sé si a la larga mi profesionalismo y mis cualidades den resultado, que está en duda y me preguntó por que no salen las cosas, obvio que sí. Por qué el técnico decide ponerme por izquierda, como 9, mediapunta. Algo bueno tengo que estar haciendo para que los últimos tres técnicos de Emelec me consideren”, agregó el atacante azul.

Rojas ha marcado un solo gol en esta LigaPro, aunque también se recuerda su golazo ante Cruzeiro por la Copa Libertadores en el Mineirao.

El 11 eléctrico también considera que varias atenuantes han afectado el rendimiento azul. “Este problema llega de inicio de año, la incorporación de muchos jugadores de un plantel de 32, salida de jugadores, nuevos refuerzos, nuevo técnico, nueva idea. La idea del DT nuevo es compleja por el tema del juego posicional, presión alta, de la ocupación de espacios sin pelota. Es difícil entender por momentos que ayuda es también no acercarte a pedir la pelota, quedándote en la raya con los extremos o fijando centrales, eso toma tiempo y con el profe recién tenemos tres meses”, sostuvo Rojas.

“No sé si hace siete años le hicieron la pregunta (sobre su rendimiento) a Mena, hace cinco años a Miler Bolaños o Enner Valencia, Fernando Gaibor. Es difícil, la camiseta cuesta y pesa, pero en lo individual como yo me entreno con lo profesional que yo soy, va a tener un poco de respuesta del por qué mi rendimiento físico y técnico está bien, porque siempre los técnicos cuentan conmigo”, finalizó.