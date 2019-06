“Siempre es emocionante ver los colores de mi Ecuador”

El delantero Jaime Ayoví en los últimos tres años ha estado en dos ligas en las que el fútbol se lo vive de otra manera. Hasta el 2018 en China y ahora juega en el Shabab Al-Ahli Dubai de los Emiratos Árabes Unidos. La Yoya, como se conoce al jugador, hace un repaso de sus vivencias y actuaciones, entre ellas la más especial durante el triplete en la final de la Arabian Gulf Cup, cuando el tricolor celebró el cetro. El ex-Emelec le cuenta a Diario EXPRESO cómo es la vida en un país donde el balompié se vive de forma peculiar.

- ¿Cómo ha tomado su estadía en el Shabab Al-Ahli FC?

- Ha sido un reto importante para mí, así como pasó con China. Gracias a Dios estos años han sido buenos.

- Siempre de la mano con el gol, ¿no es así?

- Siempre trato de marcar la mayor cantidad de goles y gracias a Dios a veces se puede. Es el trabajo del delantero.

- ¿Qué significan para usted los dos campeonatos seguidos con el Shabab Al-Ahli FC?

- Algo muy importante y sacrificado, pero feliz obviamente por lograr dos objetivos de los tres que nos propusimos.

- Además de la pelota, por el ‘hat trick’ de la final, ¿qué más le dieron?

- Las felicitaciones (risas). Bueno, vamos a ser específicos: una gorra, dos perfumes Hermés, una camisa de la selección peruana para la colección y un pequeño trofeo.

- Medio Oriente premia bien a los goleadores. ¿Qué regalo lo ha asombrado?

- (Risas) Creo que llegué en mal momento, porque no me han dado nada asombroso. Eso no es importante, pero el cariño de la gente sí, eso no tiene precio y es lindo que destaquen el trabajo de uno con afecto.

- La hinchada del Godoy Cruz lo extraña.

- Gracias a Dios dejé una buena imagen en Argentina, especialmente en Mendoza, y por el cariño que me tienen también quiero regresar a jugar en Godoy Cruz antes de volver a Ecuador, si se puede.

- ¿Cómo son las prácticas en el Shabab Al-Ahli FC?

- Normales, siempre entrenamos en la tarde y noche por el tema de la temperatura.

- ¿Con algún ecuatoriano en el estadio se ha encontrado?

- Sí, hay muchos que van a ver los partidos y llevan la bandera. Es emocionante ver los colores de mi Ecuador.

- ¿Cómo califica sus años en México, Argentina, China y ahora con el Shabab Al-Ahli FC?

- Muy buenos, me he adaptado rápido y eso es muy importante para rendir en el campo de juego.

- ¿Cuál es el secreto?

- Primero confiar en Dios y en tus condiciones y luego, por supuesto, la disciplina, no pasar malas noches, comer bien, tener siempre a la familia cerca.

- Todos quieren ir a Dubái para las fotos en el Burj Al Arab, pero Jaime no las ha subido todavía en sus redes.

- Las tengo, pero no me gusta subir muchas fotos, trato de subir más de la familia y del equipo, pero llegará el momento de hacerlo para que todos puedan verlas.

- No le gusta hablar de este tema, pero el apoyo a la fundación de ayuda social siempre ha estado.

- Trato de apoyar a la fundación Sabbat&Ayovi17, es algo importante para mí poder ayudar en lo que se pueda a las personas.

- Ocho años fuera del país. ¿Qué extraña más?

- La familia, Emelec y la comida, por supuesto.

FRASES

No hay nada mejor que la gente valore el esfuerzo de un jugador dentro de la cancha, eso no tiene precio.

El trabajo del delantero siempre será marcar goles y felizmente he podido hacerlo en varios países.