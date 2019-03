Iván Hurtado denuncia desvío de $ 657.000 en gremio de futbolistas

Mostrando documentos previamente entregados a la Fiscalía —donde planteó la respectiva denuncia—, Iván Hurtado, presidente de la Asociación de Futbolistas de Ecuador (AFE) salió al paso de las acusaciones realizadas en su contra por parte de Jorge Guzmán.

Este jueves 21 de marzo, Guzmán, exgerente del gremio, se refirió a las altas sumas de dinero que el exdefensa estaría ganando por el trabajo que realiza, así como el valor que destina al consumo de su celular.

“Ya me habían alertado respecto a manejos fraudulentos, pero no dije nada porque no contaba con el respaldo necesario”, dijo. “Hoy puedo asegurarles que el señor Guzmán, junto a su asistente Pepe Valverde, abrieron una cuenta alterna para manejar los fondos que envían la Fripo (nombre de la agremiación internacional) y los clubes que cancelaban deudas con nuestros asociados. El banco me dio un reporte y solo en dos años han ingresado 657.000 dólares, y no sabemos dónde está ese dinero”.

El Bam Bam lamentó la confianza que depositó en Guzmán, por conocerlo desde que “era jugador de Emelec” y aseguró que dentro de las irregularidades detectadas, estaba la entrega del dinero que se canceló a sus afiliados en lugares como equinas y gasolineras, en lugar de hacerlo directamente en la sede de la asociación.