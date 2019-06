Rescalvo: “Prefiero perder que renunciar a mi estilo y ganar sin sentido”

“Siempre para el ataque”, fue la frase que resaltó un optimista Ismael Rescalvo cuando transformó la mesa de billar en una pizarra táctica y dibujó cómo suele plantearse con sus equipos en el campo. No traiciona ni negocia su estilo, aunque en el camino esto se traduzca en un marcador adverso. Su primer reto fue levantarle el ánimo al grupo, y hoy, el “objetivo es pasar la llave contra Flamengo”, pero “sin descuidar la Liga”. Analiza, hasta tres fichajes, uno de ellos ya estampó la rúbrica.

- ¿Cómo encontró a este equipo, desde lo anímico y deportivo?

-Cuando uno llega a un club nuevo investiga y analiza qué ha pasado. El equipo no venía bien y se genera desconfianza en el grupo, el propio jugador. En lo anímico estaban un poco tocados e intentamos generar un ambiente de armonía. Vimos un equipo de grandes condiciones, predispuesto y con ganas de revertir la situación y lo han demostrado en los últimos partidos.

- Llegó e hizo una purga en el equipo. ¿Por qué?

-Cuando llegamos era una plantilla elevada con 32 jugadores y así se dificulta el trabajo diario. Aparte de sumar dos o tres jugadores a la plantilla para que nos ayuden a terminar el año. La intención de reducir el plantel es tener uno más corto y competitivo.

- ¿Qué sucedió con Billy Arce, quedó al margen por algo extradeportivo?

-Tuve una reunión con él y le manifesté que deportivamente no lo iba a considerar y lo entendió perfectamente. Pero no pasó nada, como con los otros, que también se les dijo que deportivamente no tendrían espacio para el siguiente semestre. En el mes y medio que tuvimos con el jugador no dio ningún problema de indisciplina o mal ambiente, pero decidimos contar con otros.

- ¿Qué posiciones busca reforzar en este mercado?

-El caso del defensa central ultimando detalles (Aníbal Leguizamón firmó ayer su vínculo por un año), el caso del delantero que, independientemente que se quede o no el Cuco (Angulo), vamos a ficharlo. También analizamos un lateral derecho por la lesión de Juan Carlos Paredes, aunque creemos que con Estacio, que es ambidiestro, podemos ocupar ese puesto. Analizaremos la posibilidad, veremos qué surge en el mercado y qué puede ser aporte.

- La pretemporada en Colombia...

-Muy positiva porque pudimos tener un tiempo de convivencia, integración y trabajo que nos permitió fortalecernos como grupo. Es cierto que la Copa Spencer nos truncó ese tiempo que queríamos que sea más extenso, pero creo que finalmente fue suficiente para convivir e integrarnos como grupo.

- ¿Habló con Brayan Angulo tras lo sucedido en el Clásico?

-Son cosas que pasan en el fútbol y al ritmo y tensión de un Clásico se cometen errores y él es consciente del error que cometió. Le servirá para el futuro, es un chico joven, que tiene cosas que mejorar, es un diferente del equipo. Con él tuvimos una conversación para darle herramientas para que su rendimiento sea mejor, que será un beneficio para él y el equipo. Además que viene anotando, está ayudando con combinaciones y asistencias. Está más motivado y con la capacidad de mejorar.

- ¿Cree que su sanción es injusta?

-Me parece injusta y hasta cierto punto ilegal. Tener en cuenta por que es un campeonato que no tiene nada que ver con la Liga y que tenga una repercusión de seis partidos me parece injusto. Entiendo que se pierda dos amistosos de la Copa Spencer pero no de la Liga. En Europa pasa eso, se juegan torneos amistosos de verano y cuando hay sanciones por trifulcas, no repercute en la Liga, no tiene sentido. Estamos haciendo las gestiones legales que nos permitan sacar la sanción.

- Dixon Arroyo es de los más criticados por la parcialidad azul, pero usted cuenta mucho con él...

-Él viene dando un paso adelante, tiene más personalidad y más confianza, tuvo intervención en un gol contra Católica. Está mejorando en la recuperación, es un jugador con gran potencial y con las ganas que tiene va a ser importante.

- Su viral frase en el Clásico y su conclusión de los dos partidos...

-Veníamos de una pretemporada exigente con carga muy alta y queríamos estos partidos para ver el funcionamiento. Valoramos mucho el primer partido, jugamos casi 60 minutos con un jugador menos y tuvimos una respuesta magnífica al empatar. Y en la vuelta, creo que hasta el gol de ellos, no tenían una ocasión clara. El segundo tiempo fue un monólogo nuestro, sometimos al rival y ellos renunciaron a su estilo porque no tuvieron capacidad de hacernos daño. Nos faltó un poco de claridad en el último tercio. Pero ese es el Emelec que queremos: sometedor, de ataque y que haga sentir al rival defensor. Sobre mi declaración, es una frase que defiendo al 100 x 100 porque los partidos de fútbol se separan del resultado y el juego, y este partido fue así. Ellos tuvieron efectividad y nosotros no. En estos amistosos prefiero tener un funcionamiento, perder y que el equipo crezca en el estilo, a ganar sin un sentido y renunciando el estilo, que para mí es peor.

- El hincha azul pide la Copa Libertadores...

-Tenemos que tener claro que la Copa es un reto, una oportunidad. Estamos donde debíamos estar y ahora el objetivo es pasar la eliminatoria con Flamengo. Que nadie dude que vamos a llegar de la mejor manera a ese partido, pero sin despreocupar la Liga, porque si tenemos una buena Copa y descuidamos la Liga eso nos dejará fuera de la Copa el próximo año.

- Se especula que los dos últimos técnicos dejaron el club porque no lograron sostener el camerino. ¿Teme que suceda lo mismo con usted?

-Al final los técnicos debemos ser honestos y lo más íntegros posible. Los problemas siempre existen, las mejores familias la tienen, la convivencia genera roces, discusiones, es habitual, en todos los ámbitos de la vida. Nosotros tratamos de que todos estén contentos y que se sientan con la capacidad de ayudar al equipo. Lo más importante es que cuando hablemos con un jugador siempre seamos directos, claro y de primera mano que sepa nuestra opinión.

- ¿Ya siente la presión de dirigir en Emelec?

-La presión es la que se ponga uno. También tuve la oportunidad de dirigir al DIM (Deportivo Independiente de Medellín) que es una grande y esa presión debemos transformarla en confianza y devolverle al hincha todo ese apoyo que nos brinda. Que el aficionado esté orgulloso de su equipo, que entregue el máximo y que pueda presentar un buen juego. La presión es la que nos marcamos nosotros porque queremos llegar lejos y somos ambiciosos.