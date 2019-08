Rescalvo calificó de “primitivo” el juego de Macará

Luego de la última derrota que sufrió Emelec en la LigaPro, el domingo 25 de agosto ante Macará, el estratega español Ismael Rescalvo dio unas polémicas declaraciones, al minimizar el juego de los celestes.

El técnico eléctrico aseguró que, pese a la derrota, su equipo “fue superior”, aunque reconoció que carecieron de efectividad y calificó a los ambateños de manejar un estilo “primitivo” dentro de la cancha.

“Hicimos lo suficiente, para mínimo empatar el partido, hoy (domingo) estuvimos en la casa del líder. Macará realiza un fútbol primitivo al jugar directo. Tuvimos muchas ocasiones de gol, pero no concretamos”, sostuvo el timonel.

El español acotó que el gol que anotó Michael Estrada, a los 4 minutos del primer tiempo, desarmó los planes que tenía el Bombillo. “Encajaron muy pronto el gol, sabemos que el rival por su estilo de juego directo podía generar esas situaciones. En el primer tanto no podemos conceder, no ganamos la dividida en el pase, luego quedamos mal posicionados en la cobertura y el rival lo aprovechó”, explicó.

Pese a sumar su cuarta derrota consecutiva y estar cerca de quedarse sin clasificar a los playoffs (Emelec es décimo con 27 puntos), el español indicó que le dejó una “sensación positiva” el duelo ante Macará.

“Le dije a los jugadores que hicieron un gran partido, el equipo está unido, fuerte y sabe la situación. Nos queda una esperanza de que el equipo lo haya intentado. Nos quedamos con el sabor amargo de no sumar, pero con sensaciones positivas”.

Por su parte David Sánchez, preparador físico de Macará, tildó de “desatinadas” las declaraciones de Rescalvo.

“Si Rescalvo tuvo esas declaraciones no las escuché, son desatinadas, me gusta hablar de mi equipo y no del rival. Estamos muy complacidos por el fútbol que tenemos, tenemos un goleador que está en un gran momento”, indicó Sánchez.