Rescalvo: “Me emputa, me jode, me hierve la sangre”

De los últimos nueve puntos que estuvieron en disputa en el estadio Capwell, Emelec perdió todos. Y a esto hay que sumarle el hecho de que no festejan una victoria en las últimas cinco fechas del campeonato. De 15 unidades han perdido 14, solo registraron uno.

Razón tuvo el técnico español, Ismael Rescalvo, de estar molesto y reconocer que el funcionamiento no se está cumpliendo en cancha.

Jugadas 22 fechas, Emelec está en el puesto 10 y, si continúa en esa posición, se quedará sin jugar los playoffs de la LigaPro.

Rescalvo dialogó con la prensa y sin máscaras, lo dijo todo. Estaba caliente, algo que poco suele hacer.

Se descargó, era como si el entrenador de Emelec estaba esperando este momento para decirlo todo: “Me molesta porque son cosas en las que hemos trabajado visualizando el video. Me emputa (encoleriza) y me jode, me hierve la sangre que tardamos 30 minutos en jugar como habíamos preparado o entrenado”, expresó Rescalvo.

A pesar de la inconformidad, Rescalvo intentó mostrarse optimista para lo que resta de campeonato.

“Quedan 24 puntos. Queda mucho, vamos a pelear. Igual que iniciamos una racha positiva. Ahora tenemos una racha adversa. Ahora más que nunca tenemos que dar la cara y dar lo mejor de cada uno para luchar por el objetivo de todos”, comentó el entrenador español que el fin de semana enfrentará Macará, en Ambato.