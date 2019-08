La inseguridad afecta a vecinos del Capwell

El mural en mención no es el único causante de los males.

“Yo trabajo en un taller (Argentina y avenida Quito) y cada vez que hay un partido el dueño debe cerrar el local, porque toda esta calle se llena con gente que viene a fumar. Cada vez que el negocio cierra, dejamos de ganar y eso nos perjudica. Como ahora no se considera como delito el consumo de droga, esto se salió de control”, denuncia un mecánico.

“Ya no se puede vivir tranquilo aquí. Esta ha sido mi casa por más de 35 años, pero estoy viendo cómo la vendo, porque a cada rato hay problemas. Fuman (marihuana), arman relajo y cuando hay partidos, lo mejor es encerrarse para evitar problemas”, dice una vecina del fortín azul, quien prefiere mantenerse en el anonimato por temor a represalias.

Otras personas vinculadas con la barra aseguran que las pugnas internas ya son parte del pasado y que lo observado en la jornada dominical -durante la derrota ante Delfín- fue un caso esporádico, que se salió de control por el excesivo uso de la fuerza por parte de los uniformados.

“A todos les consta que hace mucho tiempo no hay peleas. Vean los videos y constaten por ustedes mismos que los policías atacan sin tomar en cuenta que allí (en la general) habían mujeres. Aquí el asunto es claro, el equipo no anda bien y hay muchos que quieren desestabilizar a la dirigencia, especialmente unos que no fueron capaces de medir fuerzas en el momento de las elecciones”, acotó otro aficionado.

Sea cual sea la causa, durante un recorrido que efectuamos ayer, por lo menos el 20 % de los locales comerciales ubicados alrededor del estadio estaban cerrados.

El dueño de un taller mecánico aclaró que esto (el cierre) solo sucede los días que hay partidos, aunque admitió que algunos negocios han dejado de funcionar por otros factores. “Esto no es algo exclusivo del sector. La situación en general del país está mal. No me parece justo que se trate de estigmatizar al Capwell, porque lo mismo ha ocurrido afuera del Monumental y en otros escenarios del país. La inseguridad es un estado general”.

La fuente recordó que el año anterior alrededor de 200 elementos que se identificaron con la Sur Oscura llegaron al lugar para tratar de dañar al estadio, pero fueron repelidos por la fuerza pública. Poco después, un emelecista al que conocían con el mote de Huevito, fue asesinado, supuestamente, por la misma agrupación.

Algunos consultados dijeron que cuando se llama a la Policía, los patrulleros acuden, desalojan a los indeseables, pero al no poder aplicar un castigo enmarcado en las leyes, a los pocos minutos regresan y continúan causando malestar en la comunidad.

EXPRESO intentó contactar a los principales del club, pero estos no respondieron nuestros mensajes y llamadas.

LigaPro y la Policía Nacional darán hoy sus versiones

Diario EXPRESO se contactó con David Baquerizo, director de Escenarios Deportivos de Seguridad de la LigaPro, quien dijo que pediría autorización de dicha entidad para emitir algún comentario respecto al caso.

Posteriormente, Luigi Macchiavello, jefe de prensa y comunicación de la LigaPro, explicó que “no se podría comunicar nada hasta que sea pública el acta de sanciones (hoy)” y que posterior a eso nos pondría en contacto con el director ejecutivo de la entidad, Luis Manfredi.

La Policía Nacional también ofreció dar hoy su versión respecto al tema.