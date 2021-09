Héctor Baldassi llega a poner el silbato en orden

El fútbol ecuatoriano atraviesa días complicados en el arbitraje nacional. Fecha a fecha se habla más de los errores que estos cometen y no tanto del fútbol. Por lo tanto, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ha incluido en la Comisión Nacional de Arbitraje (CNA) a una persona con gran cartel en el referato mundial: el argentino Héctor Baldassi, de 55 años.

Ayer fue presentado en la Ecuafútbol y conversó con EXPRESO sobre su injerencia dentro de la CNA y qué lo convenció para ser parte de este proyecto en el que estará “algunos meses”, inicialmente.

“Hay que hacer diagnósticos de lo que sucede, evaluar constantemente a los árbitros. Hay una ventaja en Ecuador, que tiene árbitros jóvenes. Tienen una gran condición física para el desarrollo del arbitraje, hay que potenciar sus virtudes y trabajar en sus defectos”, empezó explicando.

Para él un árbitro debe tener credibilidad y personalidad para manejar los partidos y ha detectado que aquí hay mucho por hacer.

Mi plan no es solo unipersonal, sino con la CNA. Hay ganas y materia prima, todo cambio entusiasma. De un día para otro no puedes cambiar.

“La credibilidad no se logra con máquinas, sino con la sumatoria de partidos. Cuando un árbitro es creíble, lo es hasta en el error. Que quiero decir, el error para una árbitro creíble es un error, cuando no es creíble, el error pasa porque no puede dirigir, no está capacitado o está influenciado. El árbitro toma más de 500 decisiones por juego. Va a tener errores, sí, pero hay que ajustar la brecha”.

Sobre la personalidad adelanta que trabajará con cada uno de los involucrados. De hecho, su forma de dirigir remarcaba este aspecto, ya que es actualmente el referí con más suplerclásicos (River Plate vs. Boca Juniors) pitados en la historia, con 18 designaciones.

“Tienen que hablar. Cuando a un árbitro lo acompañas lo pones en cercanía, lo controlas, el árbitro va a responder positivamente ante el estímulo del acompañamiento. Sino habrá otras consecuencias. La sumatoria de partidos va logrando el respeto hacia el árbitro y esa personalidad tienes que entenderla, pero los ocho árbitros internacionales de Ecuador tienen diferentes personalidades, comprensión y lectura de juego, pero tienen virtudes porque son internacionales”, agregó.

Explicó que tanto el presidente de la FEF, Francisco Egas, como el vicepresidente, Carlos Manzur, lo buscaron a Baldassi para que sea asesor de la CNA y él resalta que esta área esté llena de árbitros que conozcan del tema.

“Voy a trabajar unos meses para acompañar este proceso y espero pronto me echen (ríe). Que pronto logre hacer mi trabajo y así me sentiré feliz, porque todos los árbitros tenemos esas ganas de colaborar y estar presente. Esperemos trabajar bien y aportando con lo que nos ayudó. Cuando elegí este tipo de cargo lo hice por el grupo de trabajo. Y en Argentina decidí no trabajar por esto. Hay materia prima”, explica.

Cree que la concentración es otra tarea que trabajar. “Algo que sucede ahora, el público te permitía estar concentrado por el bullicio y hoy no. Creo que en varias decisiones no han estado concentrados y hay que trabajar en eso. Te dicen algo en el banco y te desconcentras; cuando hay gente, no los escuchas. Eso ha afectado”.

Por último, habló de la deuda y protesta de los árbitros por los sueldos impagos y envió un mensaje a la agremiación de arbitraje.

“El gremio es un sindicato y está para otras cuestiones. No debe participar en designaciones. Defender cuando no corresponde a lo laboral, sí es una preocupación pagar sueldos, pero se está arreglando. En la pandemia todo el mundo la pasó mal y hoy estamos saliendo y toca poner el cuerpo a estas situaciones porque dejó complicaciones en lo económico”.