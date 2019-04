Lágrimas en el adiós

Unos diez minutos antes de que se inicie la rueda de prensa en la que anunció su salida de Barcelona, Guillermo Almada se despidió a su manera del equipo al que llegó en 2015. Primero recorrió solo toda la cancha del estadio Monumental. Cabeza gacha, intentó controlar la emoción que lo embargaba, luego levantó la mirada hacia las gradas, aquellas donde los aficionados lo convirtieron en dios y demonio. Esta vez estaban tristes y vacías, igual que su corazón al momento de decidir que había llegado el momento de marcharse en busca de otro proyecto que le ayudará “a crecer como profesional”: dirigir al club Santos Laguna, de México.

En la entrada del camerino se encontró con el personal de utilería. Uno a uno les agradeció por el apoyo que brindaron desde sus trincheras durante el tiempo que le tocó comerse las verdes y las maduras.

El arribo de la cúpula dirigencial desató otro momento emotivo. Un saludo fraterno con José Francisco Cevallos y un abrazo ‘rompecostillas’ con Juan Alfredo Cuentas terminaron por quebrar su resistencia. Un par de lágrimas rodaron por sus mejillas y se arrimó a la pared, mientras quienes lo rodeaban intentaban calmarlo para que pueda acudir a la cita con los comunicadores.

Ingresó a la sala de prensa y luego de que Cevallos confirmara el rumor que ya había ganado la calle, explicó el motivo por el cual Almada decidió marcharse justo ahora, en medio de los rumores de actos de indisciplina de parte de algunos jugadores, la renuncia de varios dirigentes y, posiblemente, la peor crisis económica del club en las últimas temporadas. “Los trapitos no los sacamos al sol... en este momento que nos vamos a ir, no vamos a culpar a nadie. Lo pensé mucho y luego de consultarlo con mi familia llegamos a la conclusión de que era la instancia en la que menos afectaría al equipo. Sería peor con la LigaPro ya en instancias finales. Además, en enero les avisé a los dirigentes que este sería mi último año aquí”.

No se guardó nada y estuvo presto a responder cuanta pregunta se le planteó, incluso de su mayor frustración dirigiendo al Ídolo. “Me hubiera encantado llegar a la final de la (Copa) Libertadores. Si no era por ese partido de ida contra Gremio (2017)... tuvimos una mala noche. Me queda la espina y ese remate de (Ariel) Nahuelpán que atajó el arquero siempre lo voy a recordar”.

Dejó abierta la posibilidad de volver en algún momento e incluso reveló que es socio de Barcelona. En son de broma comentó que está listo para sufragar en las elecciones de la institución porque ya tiene “la antigüedad necesaria”, a lo que Cevallos reaccionó de forma jocosa diciéndole que dependía de a quién le dará su voto.

Luego vendría el momento más difícil. Almada se dirigió a la cancha alterna para informar de la novedad a sus jugadores. “Tengo un nudo en la garganta. Lo mío es dirigir, no hablar... La verdad, no sé qué les voy a decir”.

Para saber

Candidatos.

Edgardo Bauza y Fabián Bustos están entre las opciones para dirigir a Barcelona. También circuló el nombre de Pablo Trobbiani, hijo del exfutbolista que jugó la final de la Copa Libertadores en 1990 con el Ídolo.

Historia.

El debut de Almada en Barcelona fue el 27 de junio de 2015, en la victoria 2-3 sobre Independiente del Valle, con tres tantos de Ismael Blanco.