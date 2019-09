Almada: “La diferencia está en el número de extranjeros y el poder del dinero”

Al exentrenador del Barcelona, Guillermo Almada, le va bien en su nueva experiencia en el Santo de México. Su equipo se ubica en el segundo lugar de la tabla de la Liga MX con un partido menos.

El DT uruguayo habló con EXPRESO sobre lo que ha vivido en estos cinco meses. Se siente orgulloso por el cariño que los hinchas le tienen al Chucho Benítez.

- Cinco meses y Santos está en la parte de arriba.

- Se ha cambiado mucho la cara del club, cuando llegamos estábamos mal con los resultados, ahora peleamos la parte alta de la tabla. Hemos adquirido un estilo de juego, se ve un equipo que sale a buscar, algo que no pasaba antes, además contamos con un buen volumen de juego. Existe un patrón de juego que nos permite estar arriba.

- Santos cuenta con la infraestructura de un equipo europeo.

- Es un club que tiene todo, especialmente recursos humanos importantes. El deportista luego de los cotejos tiene todo para su recuperación. La tecnología es de primera. Tenemos todo el complejo unido al estadio.

- ¿Entonces solo se dedica a entrenar, nada más?

- Aquí no hay problema de nada. Hay una cantidad de instrumentos alrededor de los futbolistas. Terminados los entrenamientos me pasan todos los informes de jugador por jugador. Muchas cosas que nos ayudan.

La cuestión económica se cumple con normalidad, no hay problema. De lo único que se preocupan los jugadores es mejorar a nivel grupal e individual. Se enfocan solo en la competencia deportiva. Eso es una ventaja para nosotros como entrenadores.

- ¿Cómo lo recibieron?

- Muy bien, creo que llegamos en el momento justo. Siempre se mira un poco a los entrenadores que arriban y he escuchado buenas opiniones por lo que ha hecho el equipo. Nos estamos forjando un camino, como lo hicimos en Uruguay y Ecuador. Siempre digo que a un club grande como Barcelona se lo va a extrañar. Uno siente nostalgia por lo que vivió, por su gente, los jugadores, la hinchada. De lo bueno y lo malo se aprende. Pero venir a Santos fue oportuno, ya que nos hace crecer como profesionales.

- Hasta el tercer partido a algunos les costaba creer en su trabajo. Ahora los ubican como favoritos.

- A todas partes que uno va se tiene que pagar derecho de piso y luego demostrar el trabajo que se hace. Ahora Santos muestra algo diferente. Los equipos hablan por los entrenadores, por eso estamos satisfechos de que los jugadores capten lo que deseamos. No es habitual que pase eso, pero hay que seguir mostrándolo.

- ¿Cuáles son las diferencias entre el fútbol de Ecuador y el mexicano?

- Son similares por la rapidez y lo físico. La diferencia está en la cantidad de jugadores extranjeros y el poder del dinero. Imagínate que a un jugador se lo compró por 21 millones de dólares. La parte tecnológica también es muy buena.

- ¿Qué tal encontrarse con la estatua del Chucho Benítez a la entrada del estadio?

- Me siento parte del fútbol ecuatoriano. Para mí es orgullo, en especial lo que significa aquí. Que sea parte de la historia del Santos es el mejor homenaje. Me siento un ecuatoriano más, uno saca pecho porque Benítez era de Ecuador. Acá es muy amado. En cada partido la gente se saca fotos junto a la estatua, además tiene una gigantografía.

- Por acá los barcelonistas lo extrañan cuando el equipo cae en baches futbolísticos.

-Me lo hace sentir la gente y muchos barcelonistas se han hecho seguidores del Santos porque estamos acá y le escriben al club. En México nos han tratado muy bien en todo sentido, pero vivir cuatro años en un equipo como Barcelona es indescriptible, se extrañan situaciones buenas y malas.

- ¿Le hacen falta los cánticos de la barra Sur Oscura?

-Es imposible olvidarse de la Sur Oscura, siempre nos apoyó. Fueron cuatro años que compartimos. Se los extraña y uno tiene muchos recuerdos, sin olvidar cómo fue la final (su despedida). Mi agradecimiento para los barcelonistas y a todos los ecuatorianos.

- ¿Lo han llamado para ofrecerle la dirección de la Tri?

- Nunca he hablado con el presidente (de la Ecuafútbol) Egas, no he tenido un llamado.

- ¿Qué le parece ver en la selección mayor a Félix Torres, a quien pidió para Santos?

- Lo conocemos desde los 18 años. Hemos visto su crecimiento. Trabajamos mucho, desde cuando lo mandamos a jugar a la sub-20 y ahora estar en la selección mayor es una alegría inmensa. Igual pasa con Érick Castillo, quien tiene una temporada importante. Creíamos mucho en él. Cuando llegamos al Ecuador, Érick era lateral. Me siento feliz de verlos en la selección. Tienen un gran presente y futuro.

- ¿Quiénes son más ‘cargosos’, los medios de Ecuador o de México?

- La prensa hace su trabajo y hay periodistas buenos y malos en todas partes del mundo.