Guillermo Almada pide que le paguen su dinero

Se acabó la luna de miel. Guillermo Almada, el técnico que hace cuatro meses se marchó en buenos términos de Barcelona, hoy reclama el pago del dinero que el club le quedó debiendo luego de su finiquito contractual.

El uruguayo asegura que ha intentado evitar problemas, pero el silencio de los principales del Ídolo lo obligó a revelar su situación.

“Barcelona, de la deuda que tiene conmigo, no me ha pagado absolutamente nada, a pesar del acuerdo que teníamos, no han cumplido. Hemos intentado dialogar con la directiva, pero no hemos tenido reciprocidad”, indicó el ahora estratega del Santos mexicano, en declaraciones brindadas a Radio La Redonda.

Almada se mostró seguro que su exequipo saldrá de la crisis de resultados en la que se encuentra y aceptó que hubo una serie de inconvenientes que le impidieron cumplir una mejor campaña con los amarillos.

“Los problemas económicos y extra futbolísticos por supuesto que incidieron para que mi ciclo en Barcelona no haya sido más exitoso. Nos quitaron 17 puntos a nosotros (por incumplimiento en pago con diversos acreedores), mientras que los otros clubes no tuvieron ese problema”, acotó.

Al ser consultado si está pensando en demandar a la institución, dejó una advertencia entre líneas. “Uno le tiene cariño al club, pero no hay tanto contacto como antes. No queremos hacerle daño a Barcelona”.