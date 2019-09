Plata va por la Europa League

Gonzalo Plata está a punto de cerrar una semana de ensueño. El fin de semana pasado debutó oficialmente con el Sporting de Lisboa, en la fecha 5 de la liga de Portugal, ante el Boavista, y este jueves 19 de septiembre podría tener su primera aparición en la UEFA Europa League.

El jugador ecuatoriano fue citado por su equipo, para visitar (11:55) al PSV de Holanda, en el arranque de este torneo internacional.

En menos de un año Plata ha logrado dar pasos agigantados en el fútbol. Con la selección Sub20 de Ecuador logró salir campeón del Sudamericano, que se dio en enero pasado en Chile, y además alcanzó el tercer puesto en el Mundial de Polonia.

En este último certamen el volante de 18 años fue premiado con el Balón de Bronce, debido a su destacada actuación con la Mini-Tri.

Además, el ex Independiente del Valle, llegó al combinado absoluto de Ecuador a inicios de este mes, debido a que fue citado por Jorge Célico, para los duelos a amistoso ante Perú y Bolivia. Ante esta última selección el joven volante anotó su primer gol con la Tricolor.

Todo lo que ha hecho Plata, a lo largo de este año, le ha servido para ganar un espacio en el Sporting de Lisboa, el cual es dirigido por el luso Leonel Pontes.

De darse su debut en la Europa League, Plata sería uno de los jugadores ecuatorianos más jóvenes en disputar por primera ocasión este torneo.

“Conmigo jugaría siempre”

El estratega Jorge Célico, en una entrevista con TSF Radio de Portugal destacó el nivel de juego de Plata y aseguró que es una “joya en potencia”.

“Lo único que puedo decir es que Gonzalo conmigo juega siempre en la Selección, imaginen en un equipo de Portugal. No piensen que es fácil jugar en una selección. En este continente las selecciones son muy fuertes y él está capacitado para ser titular en la Selección de Mayores. Por lo tanto, si juega o no en el Sporting de Lisboa, es cuestión de su técnico (Leonel Pontes)”, aseguró el estratega argentino.

Célico acotó que el volante de 18 años tiene cualidades que lo llevarán lejos en Europa. “La verdad que Gonzalo no tiene límites. Y no lo digo por arrogancia, pero llevo muchos años trabajando con jugadores y él no tiene límites. Como extremo derecho puede jugar por la banda, en función de su velocidad, pero también puede hacer la diagonal utilizando su pie izquierdo, más en habilidad que en velocidad”, profundizó.