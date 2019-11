18 años del gol que llevó a Ecuador a su primer Mundial

El centro de Alex Aguinaga con su pierna zurda. El salto de Jaime Iván Kaviedes para conectar esa pelota y mandarla al fondo. La cara de asombro de Fabián Carini al reconocer que ese balón era inatajable. La celebración de los futbolistas. La alegría de Hernán Darío Gómez y el estallido del pueblo ecuatoriano.

El sueño se hizo realidad aquel 7 de noviembre de 2001 cuando la Tricolor comandada por Bolillo Gómez consiguió el anhelado pase a la Copa del Mundo Corea-Japón 2002. La Tricolor necesitaba, al menos, sacar un empate contra Uruguay —que clasificó luego por repesca— para conseguir su histórico boleto al Mundial.

No fue un choque sencillo, de hecho, los charrúas empezaron adelantándose en el marcador con un tanto de penal que facturó Nicolás Olivera, a los 44 minutos del primer tiempo. Esa conquista fue un golpe fuerte para Ecuador, pero la historia no iba a quedarse así. La selección nacional no iba a quedarse a las puertas de un Mundial como sucedió en EE.UU. 1994 o en Francia 1998, esta vez se iba a concretar.