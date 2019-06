El freno en seco de Richie

Por eso apareció Ineos (ex Sky) con una oferta mucho más alta que, según la Gazzetta Dello Sport , sería un sueldo de 1,6 millones de dólares al año. Todo se resolverá en los próximos días.

Movistar le hará una oferta para renovar el convenio . Ayer tuvo la primera reunión con la directiva en España . El año anterior no pudieron ampliarlo a pesar de que ya ganó una etapa del Giro y se ubicó cuarto en la general, a cinco minutos del líder.

“Los deportistas hacemos muchos sacrificios , a veces nos equivocamos, pero somos humanos . Antes de la última etapa también lo dije, cuando me preguntaban si sentía que el Giro ya era mío: cualquier cosa puede pasar en una competencia porque solo somos seres humanos ”.

Su llamado de atención en ese sentido es para que no solo se sumen cuando hay un éxito, sino que apoyen a los que están en formación o cuando los experimentados tienen malos momentos.

Y continuó: “Hace 21 días no creían en mí y ahora ver un país volcado hacia mí es algo especial”.

Para él, no era el momento de pasar factura a la falta de apoyo en su formación , pero sí la oportunidad de sacudir a los directivos para que se cambien “ciertos procedimientos”.

Telefónica le rindió tributo

El Tour no está en sus planes

Carapaz tiene claro que no es el momento para afrontar el Tour de Francia. No estaba contemplado en su planificación para esta temporada y eso no cambiará.

“Lo mío era el rosa. El Tour no está en mis planes, podría ser en dos o tres temporadas”, comentó Richie durante el homenaje que recibió en España de parte de Telefónica, auspiciante principal del Movistar Team, por haber ganado el Giro de Italia.

En el evento hizo la entrega de la maglia rosa a José María Álvarez-Pellete, presidente de Telefónica, y recibió una bandera tricolor por parte de Cristóbal Roldán, embajador de Ecuador en España.

La Locomotora de Carchi resaltó que la presencia de su esposa Anita y sus hijos Santiago y Sofía “fue el empujón que me faltaba para rematar la victoria” en la recta final de la Corsa Rosa.

Confirmó que estará en la Vuelta a España y agradeció a Ecuador por todo el apoyo recibido.

Su regreso a tierras ecuatorianas está previsto para la próxima semana. Recibirá homenajes de las autoridades y visitará Carchi, su provincia natal. RVF