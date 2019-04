Schurrer reemplazará a Favaro en Aucas

En menos de 48 horas, el Aucas decidió cambiar el rumbo de la dirección técnica del equipo. La tarde del domingo 28 de abril, un día después de caer 4-3 como local ante Barcelona, el estratega uruguayo Eduardo Favaro fue notificado de su salida del Papá.

El Lolo llegó a inicios de año procedente de El Nacional y bajo su tutela el cuadro oro y grana sumó cinco triunfos, dos empates y cuatro derrotas, para ubicarse en el séptimo lugar de la LigaPro.

Andrés Báez, gerente del Aucas, indicó que con Favaro “los resultados no se dieron, el esquema de juego que pretendíamos no se consolidaba en la cancha”, por lo que se decidió que no continúe en el banquillo oriental.

También informó que el argentino Gabriel Schurrer es el elegido como entrenador del Papá. Detalló que tiene un acuerdo de palabra con el técnico que llegará este miércoles 1 de abril para firmar el contrato y ser presentado oficialmente.

Schurrer ya tiene experiencia en el fútbol ecuatoriano. Dirigió al Deportivo Cuenca en el 2017 y al Independiente del Valle hasta mediados de 2018. En su país estuvo al frente del Argentinos Juniors, Crucero, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, y Sarmiento.