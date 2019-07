Achilier, molesto por ser vinculado con indisciplina

Gabriel Achilier, quien fue el capitán de Ecuador durante la Copa América, aclaró varios comentarios que surgieron tras la participación en el torneo, donde fueron eliminados en la fase de grupos.

El zaguero se distanció del capítulo de indisciplina que habría sucedido en el piso 17 del hotel de concentración de la Tri.

“Estaba esperando que pase el tiempo para tomar acciones legales contra la persona que tomó mi nombre y sacó esa información que es negativa. No he querido hacerlo porque la verdad se esclarece. Desconozco la situación, sé que se reunieron para conversar, para escuchar música, no sé que pasó al final”, afirmó Achilier.

También se refirió al tema de los premios y resaltó que “están equivocados si piensan que vamos por dinero a la selección. Lo más importante es representar al país”.

Detalló que durante el torneo en Brasil no se reunieron con Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), para hablar sobre este punto y que “ningún jugador insistió en hacerlo”.

El defensor analizó lo vivido con el entrenador Hernán Darío Gómez, del que dijo “es de los pocos entrenadores por el cual daría todo para responderle la confianza que nos dio. Lastimosamente el tema de resultados es lo que llega a sacar a un entrenador, sobre todo en una selección donde se le exige tanto”.