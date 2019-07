Castillo cree que se exageró sobre la supuesta fiesta tricolor

El mundialista Segundo Castillo defendió a los seleccionados que están involucrados en el supuesto acto de indisciplina del hotel de Brasil, en el piso 17. Él ha conversado con varios jugadores y asegura que se está exagerando.

“Según mis fuentes, la situación no es como la están vendiendo. No ha habido tantas cosas como la gente cree. Además, les recuerdo que en estos viajes es muy difícil hacer esas cosas porque hay autoridades que siempre vigilan”, dijo a Súper K-800.

Castillo aclaró que las reuniones entre los compañeros suelen darse en una habitación en específico, pero que no significa que se esté armando una fiesta. “Es difícil dormir inmediatamente después de un partido que se jugó en la noche, estás con la adrenalina al máximo y a veces es mejor conversar con los compañeros. Es lógico que se tienen que corregir cosas que no están bien, pero no estoy de acuerdo que se haga tan grande algo como eso de Brasil”, agregó.

Castillo recordó la fuga de cinco seleccionados en las Eliminatorias anteriores. “Ahí hubo pruebas contundentes, pero en este caso creo que se están haciendo las cosas más grandes de lo que son. Igual el presidente tendrá que tomar sus medidas si es que existió indisciplina”, sentenció.