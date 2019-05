Así es la cancha donde se enfrentarán Ecuador y México

Ecuador jugará contra México en el estadio Gosir de Gdynia, el jueves 29 de mayo de 2019. Este escenario deportivo fue remodelado en 2011 y tiene una capacidad para 15.140 espectadores. El Arka Gdynia actúa como local. Es un club de la primera división polaca.

El recinto está ubicado a 21 kilómetros de Gdansk, donde la selección montó su base de operaciones.

En esta cancha se jugaron partidos de la Eurocopa sub-21 de 2017. En este Mundial ya albergó los encuentros de México vs Italia, Francia vs Arabia Saudita, México vs Italia y Malí vs Arabia Saudita. Le falta por recibir el Ecuador vs México y Malí vs Francia en la fase de grupos. Además, recibirá un juego en octavos de final, uno en cuartos de final, una semifinal y el encuentro por el tercer lugar.

La tricolor no tuvo la oportunidad de reconocer el estadio. Estaba previsto que lo visite la noche del lunes 27 de mayo, pero hubo un cambio en la planificación debido al largo viaje desde Bydgostia, que duró más de dos horas.

Mientras, México lo conoce muy bien, ya que aquí jugó los dos partidos anteriores, ambos con derrotas ante Italia y Japón. De todas maneras, el campo está en perfectas condiciones.

A pesar de que las dos selecciones se jugarán su futuro en la Copa del Mundo, aún hay entradas disponibles en todas las localidades. El juego será a las 18:00 locales (11:00 de Ecuador).