16 clubes para 2019, sin consenso

¿Dónde quedó la unión de la Liga Profesional de Fútbol? Alrededor de las 13:35, Michel Deller, Santiago Morales (Independiente del Valle), Tito Manjarrez (El Nacional) y Miller Salazar (Macará) abandonaron la sesión de la LigaPro en el hotel Hilton Colón, en señal de protesta a la decisión contemplada: 16 clubes formarán parte de la Serie A del fútbol ecuatoriano para el campeonato nacional 2019 y no habrá descenso (pero los últimos dos de este torneo tendrán una multa en la asignación de valores por derechos de televisión).

En la reunión vivida ayer en Guayaquil, 23 presidentes de los clubes de la Serie A (11) y Serie B (12) eligieron el nuevo formato de campeonato y la cantidad de equipos que conformarán las dos categorías del fútbol profesional. Pero no salió fumata blanca del salón, cuatro clubes -que al principio eran cinco- dieron la espalda a la decisión porque “se está violentando la esencia de un campeonato que ya se ha jugado mas del 60 %”, ha dicho Deller.

Inmediatamente hubo consecuencias. Morales -electo como parte del directorio de la LigaPro- renunció públicamente de su puesto. “No se trata de mayoría sino de reglamento, un voto no puede cambiar un reglamento. Mis últimas intervenciones no han sido consideradas, por esto doy un paso al costado. Es irrevocable”.

Mientras existía molestia por este lado, en el otro hubo dirigentes que apuestan por este nuevo formato que ha tenido como principal asesor a la Liga Española de Fútbol, quienes garantizan el crecimiento del fútbol ecuatoriano.

“Se ha incluido este formato tras un análisis en base a la liga española y la conclusión es clara e inequívoca. Se ha encontrado que 20 clubes es la referencia básica en las ligas, es el número idóneo, en lo económico, sostenible, deportivo, adecuado y afición, atractivo. Pero en Ecuador, se requiere de la capacidad real de los clubes en serie B que pueden competir en la A”, explicó el español Luis Manfredi, director de la LigaPro y asesor.

Para Nassib Neme, presidente de Emelec, la imposición del nuevo formato no se trata de intereses individuales, sino colectivos. “El calendario actual complica la programación en torneos internacionales, microciclos. Elegimos el formato porque es un modelo atractivo y exitoso. Avanzar en otra dirección con otra liga no nos impediría alcanzar buenos resultados”.

Más de la sesión

Opositores

Cuatro clubes de la Sierra

Los representantes de Independiente del Valle, Deportivo Cuenca, El Nacional y Macará hicieron pública su protesta a la votación por el nuevo formato del fútbol ecuatoriano y decidieron no ser parte de la votación, que tuvo 16 fotos a favor, cuatro -los clubes antes mencionados- se marginaron de la votación y otros tres optaron por una nueva propuesta, que fue expuesta por Barcelona. Delfín, al principio, estuvo en contra, luego votó a favor.

Otra idea

La propuesta de Barcelona

Barcelona Sporting Club, además de las dos propuestas de formato en el torneo expuestas en las votaciones por la LigaPro, llevó otra idea para estudiar. “Nosotros propusimos no cerrar el formato, pero sí decidir la cantidad de 16 clubes y que después puedan ser 18, e incluso que se unifique Serie A y Serie B, pero eso no se dio”, explicó a EXPRESO Juan Alfredo Cuentas, dirigente del cuadro canario.

Amenazas

Miller Salazar y su silencio

Aunque comúnmente es de los presidentes que no se niega a conversar con los medios de comunicación, Miler Salazar, presidente del Macará de Ambato, no quiso hablar públicamente sobre las amenazas de muerte que recibió días previos a la votación de ayer. Tito Manjarrez, otro quien habría sido amenazado, le aclaró a EXPRESO que la alerta que recibió se trataba por un tema de El Nacional y no por algo que tenga que ver con la LigaPro.