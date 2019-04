Bustos toma fuerza para dirigir a Barcelona

El abanico de entrenadores para tomar las riendas de Barcelona se reduce y en ese panorama, la candidatura del argentino Fabián Bustos toma fuerza. Es que luego de que Edgardo Bauza y Luis Zubeldía expresaron que no están dispuestos a aceptar el cargo en caso de que sea ofrecido, el actual técnico de Delfín pisa fuerte.

El adiestrador rioplatense, que el sábado logró una aplastante victoria con el Cetáceo frente a Olmedo, dejó saber que espera la llamada del Ídolo, club que busca entrenador por la partida de Guillermo Almada al Santos Laguna mexicano.

“Existen rumores periodísticos, no me han llamado directamente de Barcelona, asumo que si estoy considerado me llamarán ahora que terminó el partido de mi equipo o en las próximas horas, si lo hacían antes no los iba a atender”, dijo el profesional luego del duelo ante los riobambeños.

EXPRESO pudo conocer que estos contactos con Bustos ya se dieron de parte de la directiva del cuadro canario y el siguiente paso de los toreros será conversar con la dirigencia del conjunto manabita para la firma del finiquito.

Hasta que se confirme al nuevo entrenador de Barcelona, el ecuatoriano José Gavica sigue al mando de la primera plantilla, que este lunes volverá a los entrenamientos.